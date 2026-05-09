Cum s-au cunoscut Sore și iubitul ei, Andrei: „Eram cu Feli. Și-i dă paharul să ciocnească. I-a pupat și mâna, eu fiind lângă ea. Pe mine ignor”

Sore, o fire discretă, a oferit detalii rare despre bărbatul din viața ei, cu care formează un cuplu de trei ani, în podcastul lui Cătălin Măruță. Artista a dezvăluit și cum a decurs prima întâlnire dintre el și fiica ei, Erin.

Cum s-au cunoscut Sore și iubitul ei, Andrei

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Sore a povestit cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Andrei, și de ce a refuzat inițial să-i dea numărul de telefon. Perechea s-a întâlnit prima oară la o cununie civilă unde artista a mers cu Feli.

„Ne-am întâlnit la o nuntă, de fapt la o cununie civilă. Când a căzut orezul pac l-am văzut și l-am ignorat, că așa fac de obicei. L-am analizat când nu se uita. Eu eram cu Feli. Și Andrei vine cu două pahare de Prosecco spre noi. Eu, Scorpion orgolios și narcisist un pic zic: «Drăguțul, ce repede a picat în plasă. Ia uite-l că vine». Și-i dă paharul lui Feli să ciocnească. I-a pupat și mâna, eu fiind lângă ea. Pe mine ignor. A fost moment ca din serial. M-am întors (spre Feli – n.red.) și i-am zis: «Mă bucur pentru tine!». Ei se știau, Feli draga de ea care e uitucă nici nu știa cine e”, a povestit Sore râzând.

Câteva luni mai târziu, o prietenă de la aceeași nuntă a sunat-o pe Sore să-i ceară numărul ei pentru Andrei. Orgolioasă, Sore a zis: „«Cred că a greșit numele cu patru litere, e vorba de Feli nu de Sore». Zice: «Nu că pe al tău îl vrea». «De ce? L-a luat pe al lui Feli și nu i-a răspuns?» I-am zis nu, nu sunt de acord”.

„Ce băiat curajos, insistent și răbdător”

La câteva zile de la discuția de la telefon, Andrei i-a trimis lui Sore un buchet de flori cu mesajul „Sărut mâinile”. Și-a dat seama de la cine erau și a acceptat să-i dea numărul de telefon pentru că gestul i s-a părut simpatic. Apoi, timp de șase luni, Sore și Andrei au ținut legătura doar prin telefon. „Ce băiat curajos, insistent și răbdător”, a mai spus solista.

Cum a decurs prima întâlnire dintre Andrei și fiica lui Sore

Un moment special a avut loc la două luni după ce au început să iasă la întâlniri. Atunci, Andrei a cunoscut-o pe Erin, fiica lui Sore din fosta relație cu Mircea Julean. „Le-am făcut cunoștință la mai puțin timp decât îmi planificasem. În primă fază, fiind prima mea relație serioasă după despărțire și dorindu-mi ca Erin să-l accepte, pentru că îmi plăcea el, îmi făcusem o strategie după cât timp, în ce context. Dar viața are felul ei de a ne surprinde.

La două luni după ce am început să ne vedem, deci opt luni de când vorbeam, am răcit și m-a sunat că are supă caldă și să mi-o aducă. Erin a auzit discuția și a întrebat cine este. «Uite este un băiat cu care vorbesc și a zis că are supă pentru mine.» «Ce atent e, vreau să-l văd și eu.» «Bine, du-te tu să deschizi ușa.» Eu nu m-am mișcat de pe canapea. Andrei i-a dat supa, Erin i-a mulțumit că are grijă de mami, apoi a întrebat o de Harry Potter, ei i-a convenit și s-au conectat și după Erin a venit și a zis «îmi place de băiatul ăsta, cine e?»”, a povestit cântăreața.

Înainte de acest moment, Erin i-a făcut o vrajă, o poțiune magică să vină dragostea, lui Sore, după ce a întrebat-o dacă ea se va îndrăgosti vreodată. „Eu deja vorbeam cu Andrei. A pus sclipici și apă și a făcut vraja și după întâlnirea cu Andrei a venit la mine și mi-a zis: «Vezi, poțiunea mea a funcționat». Împachetat așa i-a convenit că a fost parte din povestea asta”, a spus artista.

