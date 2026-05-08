Sore, adevărul despre despărțirea de Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin: „Nu putem controla ce gândește sau face celălalt”

Sore a vorbit deschis despre despărțirea de Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin, în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță. Artista a făcut mărturisiri sincere despre relația pe care a avut-o cu fostul partener și despre motivele care au dus la separare, subliniind că, deși nu mai formează un cuplu, au rămas o familie unită de dragostea pentru copilul lor.

Sore a explicat că relația cu Mircea Julean s-a transformat în timp după ce diferențele dintre ei au devenit tot mai evidente, pe măsură ce fiecare a evoluat. Cu toate acestea, cei doi au reușit să păstreze o relație civilizată și apropiată, bazată pe respect reciproc și pe dorința de a-i oferi lui Erin un mediu echilibrat.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Sore a ținut să clarifice faptul că separarea de Mircea Julean nu a implicat un conflict sau o ruptură dramatică. Dimpotrivă, artista spune că ei continuă să funcționeze foarte bine ca părinți și prieteni. „Noi am funcționat foarte bine și funcționăm și astăzi foarte bine. Suntem o familie fericită. Cred că facem parte din categoria aia rară de părinți care, deși s-au separat și nu mai sunt iubiți, sunt prieteni. Avem același scop”, a declarat Sore.

Vedeta a mărturisit că iubirea dintre doi oameni se poate transforma în timp și că uneori partenerii realizează că sunt mai compatibili ca prieteni decât ca iubiți. În cazul lor, diferențele de personalitate și de stil de viață au contribuit la această concluzie. „Eu sunt poate mai sociabilă, el mai puțin. Mie îmi place la gălăgie, lui îi place la liniște. Și când apar tot felul de lucruri discrepante îți dai seama că funcționăm mai bine ca prieteni decât ca parteneri de viață”, a explicat Sore.

„Nu putem controla ce gândește sau face celălalt”

Artista este de părere că Mircea a venit în viața ei pentru ca împreună să o aducă pe lume pe Erin și este recunoscătoare pentru întâlnirea lor, dar și pentru relația frumoasă pe care o au pentru fiica lor. „Se mai duc sentimentele. Cred că unii oameni vin în viața ta cu un scop determinat și de la un punct încolo, deși aveți foarte multe în comun, lucrurile se schimbă în dezvoltarea fiecăruia”, a spus solista.

Artista a ținut să sublinieze că despărțirea nu a fost o decizie luată impulsiv. Potrivit acesteia, atât ea, cât și Mircea Julean au încercat să facă relația să funcționeze până când au simțit că au ajuns la capătul drumului împreună. „N-a renunțat nimeni din prima. Ce ține de mine eu încerc până nu mai am gloanțe. Mie îmi place să nu am regrete și nu am niciun fel de regret”, a mărturisit Sore.

Mai mult, cântăreața a vorbit și despre lecțiile importante pe care le-a învățat în urma relației. Ea consideră că oamenii trebuie să accepte faptul că nu pot controla gândurile, emoțiile sau alegerile celuilalt. „Ca oameni trebuie să fim conștienți că nu putem controla ce gândește sau face celălalt. Am ajuns amândoi în punctul în care întâlnirea noastră și-a făcut treaba”, a explicat vedeta.

Sore a mărturisit și că nu a suferit înainte de despărțire, ci după. „Eu sunt genul de om care nu ia decizii importante impulsiv. Eu nu am suferit după despărțire, am suferit până în despărțire, e normal. Orice despărțire reprezintă un doliu”, a spus ea.

Sore a devenit mamă la 26 de ani

În cadrul podcastului, artista a vorbit și despre perioada intensă din viața sa profesională și personală. Sore a devenit mamă la 26 de ani, într-un moment în care cariera sa era în plină ascensiune. Ea recunoaște că a trăit foarte multe experiențe într-un timp scurt și că abia după ce lucrurile s-au mai așezat a avut timp să se descopere cu adevărat.

„Am muncit în primii ani și am născut la 26 de ani. Am făcut foarte multe lucruri într-un timp relativ scurt. Automat, când am reușit să respir un pic și să-mi dau seama cine sunt, ce-mi place, ce nu, și am conștientizat lucrurile astea, m-am schimbat, și era normal să ajung la terapeut”, a spus Sore.

