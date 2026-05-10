Andreea Bălan și Victor Cornea, nuntă regală la Buftea. „Rochia principală are o trenă de 4 metri!” Primele imagini cu mirii

Andreea Bălan și Victor Cornea au devenit protagoniștii celui mai așteptat eveniment monden al anului, unind-și destinele într-o ceremonie religioasă grandioasă pe malul lacului Buftea. Într-un decor care a îmbinat opulența cu romantismul, duminică, 10 mai, artista și tenismenul au celebrat dragostea lor alături de 250 de invitați, transformând locația într-un tărâm al poveștilor moderne. Cu un buget impresionant și o organizare minuțioasă, evenimentul a setat noi standarde de eleganță în showbiz-ul autohton.

Decor de basm cu zeci de mii de flori albe pe malul apei

Elementul central care a tăiat răsuflarea celor prezenți a fost amenajarea florală de o amploare rar întâlnită. Andreea Bălan a dorit ca mediul în care își va rosti jurămintele să fie unul memorabil, optând pentru o cromatică și un volum spectaculos. Pontonul de pe malul lacului a fost transformat într-un altar de lux, dominat de o structură masivă ce a necesitat o muncă titanică de asamblare.

„Pe ponton, unde va avea loc cununia religioasă, voi avea o arcadă imensă, de 4 metri, pentru care se vor folosi 10.000 de flori. Apoi, împreună cu întreg decorul floral din interior, inclusiv aranjamentele de pe mese, vor mai fi încă 20.000 de flori. Vom avea foarte, foarte multe flori și decoruri, panou foto și multe surprize pentru invitați”, a dezvăluit artista pentru click.ro. Această mare de flori a fost completată de bijuterii fine, vedeta purtând accesorii a căror valoare se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

Patru schimbări de look și o trenă spectaculoasă de patru metri

Pentru Andreea Bălan, scena și viața personală se întrepătrund armonios, astfel că mireasa a ales să își surprindă invitații cu nu mai puțin de patru rochii de mireasă. Fiecare piesă vestimentară a fost gândită special pentru a onora un anumit moment al serii, de la rigoarea ceremoniei religioase până la dinamismul coregrafiilor de pe ringul de dans.

„Rochia principală, cu care voi face ședința foto și pe care o voi purta la ceremonia religioasă, are o trenă de 4 metri și este realizată de Oui-Da Fee. După aceea, am rochia pentru vals, creată special pentru acest moment, deoarece are o anumită croială și lejeritate care îmi permit să dansez. Continui cu două rochii scurte, dintre care una o voi purta afară, la artificii, iar pe cealaltă o voi îmbrăca la momentul tortului”, a explicat mireasa. Obisnuită cu ritmul alert al spectacolelor sale, vedeta a adăugat că „să mă schimb în câteva secunde la nunta mea este ceva absolut normal pentru mine”.

Delicii gourmet și tradiții la masa mirilor

Meniul nunții a fost o fuziune ambițioasă între gastronomia internațională și preparatele de suflet ale românilor. Invitații s-au delectat cu preparate precum foie gras cu chutney de ceapă, burrata cu spumă de avocado și trufe negre, dar și cu piese de rezistență din pește fin, precum codul negru de Alaska cu sos miso. Cu toate acestea, Andreea a insistat ca sarmalele tradiționale să nu lipsească din meniu, oferind astfel un echilibru între rafinament și tradiție.

Atmosfera de petrecere a fost garantată de un line-up de excepție, pe scenă urcând nume precum 3 Sud Est, Luis Gabriel și familia Clejanilor. Un moment aparte l-a constituit prezența lui Nea Mărin și a ansamblului său, care au adus energia dansului popular în centrul atenției.

Emoții de la înălțime și binecuvântări de familie

Dincolo de strălucirea evenimentului, nunta a fost marcată de gesturi profunde de iubire. Un moment extrem de sensibil a fost citirea scrisorii trimise de părinții lui Victor Cornea, rânduri care l-au făcut pe sportiv să își stăpânească cu greu lacrimile. Această zi vine ca o confirmare a logodnei lor inedite de la finele anului trecut, când Victor a cerut-o în căsătorie pe Andreea în timpul unui zbor spre Laponia.

„L-am întrebat de ce a făcut asta în avion și mi-a spus că el petrece majoritatea timpului în zboruri către turneele de tenis și, totodată, a vrut să fie mai aproape de divinitate”, a povestit vedeta despre alegerea simbolică a soțului ei. Cu martori de la NASA până la staruri de cinema și muzică, Andreea Bălan și Victor Cornea au demonstrat că iubirea lor este gata să zboare la cele mai înalte cote.

