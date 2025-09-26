Ramona Bădescu, jignită de fane după ce a dezvăluit ce face ca să rămână tânără

Ramona Bădescu, trucuri pentru a se menține tânără
Ramona Bădescu le-a povestit fanelor cum se menține în formă la 56 de ani. Pe Instagram, ea le-a mărturisit femeilor ce face pentru a își menține pielea fermă, dar și ce activități fizice are zilnic.
Cu toate acestea, sfaturile vedetei nu au fost primite prea bine. Unele femei i-au adresat comentarii urâte.
„Sunt mereu întrebată la emisiuni cum îmi mențin forma și energia. Azi vă dau din culise câteva secrete personale. Le încercați?”, a scris vedeta la descrierea unui videoclip în care a explicat ce obiceiuri are pentru a se menține tânără și sănătoasă.
„De multe ori, în emisiuni, sunt întrebată ce fac ca să mă mențin. Hai să vă povestesc secretele mele. În primul rând, când mă trezesc, mă duc să alerg în parc – am și noroc că trăiesc aici, lângă un parc. Al doilea: apă caldă cu lămâie. Iar al treilea: iau o dușcă de ulei de măsline, fac gargară, îl înghit și mă simt minunat.”, a spus Ramona Badescu.
Cu toate că a vrut să împărtășească niște sfaturi utile, mai multe femei i-au lăsat comentarii negative.
„La corp sunteți suplă, dar la față pare că aveți peste 65 de ani”, „Am căutat pe Google să văd câți ani ai… eram sigură că ai peste 60!”, Wow! De ce a îmbătrânit așa???? Ce i s-a întâmplat? Suferă de ceva anume?”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate la videoclipul Ramonei Bădescu.
Totuși, au existat și voci care au apărut-o pe vedetă, explicând că mulți critică o femeie care își face operații estetice spunând că e falsă, iar dacă cineva nu își face și alege să rămână naturală, nici așa nu e bine.
Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca, în luna ianuarie, să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toate analizele, doctorul meu ginecolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunându-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni”, a spus Ramona Bădescu.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.