De ce i-ar fi cerut bani Iustin Petrescu lui Marilu după despărţire. A scos dovezile la iveală: „Nu regret că am protejat-o. Asistaţi la cel mai mare abuz live”

După ce au fost făcute publice câteva dintre înregistrările în care Iustin Petrescu îi cerea bani lui Marilu Dobrescu, după despărţire, și o acuza de abuzuri, bărbatul a răspuns cu dovezi proprii, încercând să demonstreze că el a fost cel agresat în relație şi că a existat un motiv pentru care a negociat la sfârşitul relaţiei.

De ce i-ar fi cerut bani Iustin Petrescu lui Marilu după despărţire

După ce Marilu Dobrescu a făcut publice înregistrările în care fostul ei iubit cerea 6.000 de euro lunar, timp de doi ani, Iustin Petrescu a postat pe rețelele de socializare imagini cu răni pe față, susținând că a fost bătut în timpul relației.

Mai mult decât atât, fostul iubit al influenceriței a prezentat un stick USB, despre care spune că conține dovezi care vor fi prezentate poliției pentru a-și susține afirmațiile.

„Banii erau cuantumul campaniilor prestate de mine pentru mine. Negocierea era din niște motive pe care nu le pot dezvălui, dar sunt pe acest stick și mergem la poliție”, a declarat Iustin, postând imaginea stick-ului pe rețelele sale.

Iustin Petrescu a ţinut sa mai precizeze şi că nu regretă că a protejat-o pe Marilu Dobrescu, chiar și după toate acuzațiile care au apărut la adresa lui.

„Nici în ziua de astăzi nu regret că nu am ieșit în față cu lucruri, că am protejat-o toată perioada aia, că m-am abținut, că am ținut în mine. Am un set de valori și nu calc peste ele. Dacă iau o decizie nu dau înapoi”, a mai spus Iustin Petrescu pe social media, indicând că, deși a suferit abuzuri, a ales să rămână discret pe parcursul relației.

„Asistați la cel mai mare abuz live”

Un alt punct cheie în declarațiile lui Iustin Petrescu este legat de ceea ce el numește „cel mai mare abuz live”.

Fostul iubit al Marilu susține că publicul asistă acum la un scandal în care adevărul nu a fost spus de ambele părți.

„Asistați la cel mai mare abuz live pe care l-a văzut cineva. Dovezile sunt dovezi, justiția se face în tribunal fix din acest motiv”, a adăugat Iustin, subliniind că va continua să lupte pentru a-și dovedi nevinovăția în fața autorităților.

De asemenea, Iustin Petrescu a menționat că este pregătit să o dea în judecată pe Marilu Dobrescu și să depună o plângere penală pentru defăimare, invocând faptul că înregistrările și declarațiile acesteia nu reflectă adevărul și sunt doar o încercare de a-l discredita public.

Imaginile cu răni și povestea de viață a lui Iustin Petrescu

Iustin Petrescu a postat pe contul său o imagine în care avea răni pe față și a explicat că în timpul relației cu Marilu a fost abuzat, însă a ales să păstreze tăcerea și să îi protejeze imaginea lui Marilu, chiar dacă relația lor nu a fost una ideală.

Iustin și Hara: o relație afectată de scandalul cu Marilu

În prezent, Iustin Petrescu are o nouă iubită, pe Hara, iar acest scandal i-a afectat profund relația. Iustin a mărturisit că iubita sa i-a spus că a avut cel mai frumos an din viața ei, dar că scandalul cu Marilu a fost „ruinat” de acuzațiile lansate în spațiul public.

„Poți strica viața cuiva. Aseară, în pat, mi s-a rupt sufletul când mi-a spus Hara că a avut cel mai frumos an din viața ei, și știi cine l-a ruinat, și nu se va mai întâmpla niciodată. Nu am avut cum să o contrazic”, a declarat Iustin, exprimându-și regretul pentru impactul pe care acest scandal l-a avut asupra noii sale relații.

Cum a răspuns Marilu Dobrescu

În timp ce Iustin încearcă să demonteze acuzațiile și să prezinte dovezi în favoarea sa, Marilu Dobrescu rămâne fermă în declarațiile sale și nu pare dispusă să renunțe la versiunea sa. Ea susține în continuare că fostul iubit a fost motivat financiar în relația lor și că abuzurile fizice și emoționale pe care le-a trăit au avut un impact major asupra sa. Cu toate acestea, Marilu nu a făcut deocamdată comentarii suplimentare privind dovezile aduse de Iustin.

