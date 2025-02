Simona Halep se retrage din tenis. Anunțul făcut de sportivă: „Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate”

Simona Halep (33 ani) a anunțat că se retrage din tenis, după ce a fost eliminată în primul tur al Transylvania Open de la Cluj, de italianca Lucia Bronzetti. Sportiva a ținut un discurs emoționant în fața publicului, dând de înțeles că ar putea fi ultima sa apariție în fața publicului din România.

Simona Halep se retrage din tenis

Simona Halep a anunțat că se retrage din tenis, după ce a pierdut în fața italiencei Lucia Bronzetti, în primul tur al Transylvania Open. Emoționată, sportiva a ținut un discurs în fața spectatorilor aflați în tribune, moment în care a spus că a fost ultimul ei meci de la Cluj.

„E un pic greu să vorbesc. Vreau să vă mulţumesc, acest teren e casa mea. În România mă simt cel mai bine aici, vă mulţumesc. Au fost meciuri pe care le-am câştigat, dar şi meciuri pierdute, iar energia voastră mi-a umplut mereu sufletul. Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc. Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta”, a afirmat Simona Halep în fața publicului.

Sportiva a ținut să mulțumească familiei sale pentru tot suportul oferit în anii în care a jucat tenis de performanță.

„Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic. Vreau să le spun că îi iubesc şi le mulţumesc. A fost ultimul meu meci la Cluj. Cine ştie dacă mă voi mai întoarce, nu vreau să plâng. Sper să ne revedem de câte ori este posibil. Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate. Le doresc copiilor multă ambiţie, să ajungă în vârf, este obositor, epuizant, dar este frumos. Copilaşi, aveţi încredere în voi, luptaţi, munciţi, pentru că merită”, a mai spus Halep în fața spectatorilor.

De ce a decis Simona Halep să se retragă din tenis

După meciul de la Cluj, Simona Halep a afirmat că este epuizată din punct de vedere emoțional și că are nevoie de o pauză. Aceasta nu a precizat dacă este vorba de o retragere definitivă.

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţă, dar este un ‘La Revedere’ din tenis, aici la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie”, a spus Simona Halep într-o conferință de presă.

Mai târziu, în cadrul unei intervenții televizate, sportiva a confirmat că discursul său de la Cluj a fost unul de adio.

„Fără regrete, privim înainte și să fim bucuroși că am avut așa ceva în sportul românesc. Cred că e important pentru toți copiii care privesc spre performanță”, a declarat ea.

