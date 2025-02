Actrița Oana Moșneagu se operează: „Voi fi un om nou”. Prin ce intervenție va trece soția lui Vlad Gherman

Oana Moșneagu a anunțat că miercuri, 5 februarie, va trece printr-o operație care o va face „un om nou”.

Prin ce operație va trece Oana Moșneagu

Oana Moșneagu (34 de ani) este entuziasmată să-și opereze deviația de sept, după ani de zile în care s-a confruntat cu probleme de respirație. Intervenția va avea loc miercuri, 5 februarie, a anunțat actrița pe Instagram.

„Vreau să vă spun că mâine mă operez de deviație de sept și de micșorare de cornete și de-abia aștept. Doamne, cât am așteptat acest moment, să pot să respir și eu că un om normal. Și când depun efort să pot să respir ca un om normal. Să-mi ajungă aerul pe care îl trag pe nas și să am simptome de rinită alergică mult mai ușoare, să nu mai dau în laringită și tot felul de otite sau alte probleme. Mâine dimineață mă operez și voi fi un om nou”, a spus Oana Moșneagu, în mediul online.

Citește și: Oana Moșneagu a vorbit deschis despre fosta relație dintre soțul ei, Vlad Gherman, și actrița Cristina Ciobănașu. „Ceva din mine tânjea după asta.”

Cum a răspuns Oana Moșneagu când a fost întrebată dacă are intervenții estetice

Până la vârsta de 34 de ani, Oana Moșneagu nu a apelat la nicio operație estetică. Deși admite că a fost tentată să „umble în niște locuri”, actrița a conchis că nu are nevoie de o transformare, cel puțin pentru moment.

„Nu am umblat în această zonă (a buzelor – n.red.). De fapt, nu am umblat pe nicăieri. Deși aș umbla în niște locuri, așa se vede la lumina asta, dar nu încă. Nici nu cred că am nevoie”, a spus Oana Moșneagu, după ce a fost întrebată de o urmăritoare de pe Instagram dacă și-a mărit buzele.

Citește și: Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au dispărut din mediul online. „Am trecut printr-o situație.”

„Am intervenit undeva.”

Actrița a intervenit estetic doar la nivelul zâmbetului, a povestit în 2023. Oana are fațete dentare.

„Am intervenit undeva și anume la dantură. Am fațete dentare și poate că buzele păreau mai mici. Buza de sus era mai mică înainte, pentru că dinții mei naturali, de lângă cei doi centrali, erau dați puțin spre interior. Acum am fațete și i-am îndreptat. Probabil că și buza asta s-a ridicat un pic, altă explicație n-am”, a explicat actrița din pelicula „Fete, filme și băieți”.

În rest, când vine vorba de aspectul fizic, schimbările Oanei se rezumă la tuns, coafat și machiat. În toamna anului trecut, actrița a optat pentru o tunsoare bob.

„Am mai făcut schimbarea asta acum doi ani și nu am regretat-o. Părul crește destul de repede. O să am timp să mă plictisesc de el lung o dată la doi ani de multe ori de acum încolo, fără nicio problemă. Dacă vrei să faci o schimbare de ceva timp, dar încă nu ți-ai făcut curaj, ăsta e semnul tău să îți faci programarea la hairstylist. Părul creșteee, joacă-te un pic cu el, dacă asta simți nevoia să o faci”, a scris Oana Moșneagu pe Instagram, în octombrie 2024.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News