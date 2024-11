Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au dispărut din mediul online: „Am trecut printr-o situație”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu, care sunt, în general, foarte ancorați în mediul online, au dispărut recent de pe rețelele sociale. După ce au primit întrebări legate de absența lor din social media, actorii și-au explicat motivele.

Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu au dispărut din mediul online

Oana Moșneagu (34 de ani) și Vlad Gherman (31 de ani) formează unul dintre cuplurile foarte prezente în mediul online. Actorii sunt urmăriți de peste două milioane de oameni cumulat, pe conturile lor de Instagram, TikTok și YouTube. Sunt, așadar, multe persoane care s-au obișnuit să-i vadă zi de zi pe cel puțin una dintre aplicații anterior menționate. Oana și Vlad și-au clarificat absența printr-un mesaj publicat la Instagram Story.

„Referitor la mine și la Oana, am luat o pauză de la social media pentru că am trecut printr-o situație în familie și am decis să ne luăm puțin timp ca să ne revenim! Noi suntem foarte bine și mai conectați ca oricând unul cu celălalt, de când am luat această pauză. Vă sugerăm și vouă, din când în când, să vă luați puțin timp pentru voi și pentru cei dragi vouă!”, a scris cuplul pe Instagram.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu își doresc să devină părinți cât mai curând

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit anul acesta, după trei ani de relație. Pe 6 aprilie a avut loc cununia lor civilă, iar pe 2 iunie cea religioasă. Actorii au vorbit deschis, în mai multe rânduri, despre dorința lor de a deveni părinți.

„Pentru mine, un copil ar însemna un stop profesional pentru o perioadă. Cred că o să fie destul de greu așa cum le e tuturor proaspetelor mămici. Mai trag un pic de timp. Numai când mă gândesc sunt foarte entuziasmată de ideea de copil. Doamne-ajută să fie totul bine! Deci da, vrem un copilaș, doi copilași”, a mai spus actrița, la Fresh by Unica.

Oana Moșneagu nu și-a făcut proiecții referitoare la ce fel de mamă va fi. Actrița ne-a mărturisit că este o persoană destul de stresată, care pune multă presiune, care e destul de critică, mai ales cu propria persoană, și care e foarte perfecționistă. Oana a realizat că, dacă s-ar manifesta astfel în raport cu viitorii ei copii, ar pune o presiune mult prea mare pe ei, lucru pe care nu și-l dorește.

„Aș vrea să fie liber. Cred că cea mai importantă lecție pe care aș vrea să o învețe de la noi, de la mine și de la Vlad, și separat și împreună, ar fi să iubească. Dacă noi reușim să formăm un cuplu funcțional, sănătos, cred că ar fi cel mai mare câștig. Dacă învață ce înseamnă iubirea, generozitatea, să lași de la tine, înțelegerea și efortul constant pe care-l faci într-o relație și tu cu tine, ce să-l mai învăț? Mi se pare că asta e cea mai importantă lecție”, a completat actrița, la Fresh by Unica.

