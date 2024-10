Oana Moșneagu, cel mai sincer interviu: „Viața mi se pare prea scurtă să o trăiesc într-un singur fel, într-o singură poveste, cea proprie” / Exclusiv

Actrița Oana Mosneagu, sinceră și directă în primul interviu de când a devenit doamna Gherman. Aflăm că actoria nu a fost prima și singura ei opțiune pentru că îi lipsea curajul să o facă. Aflăm și că, după atâția ani pe platourile de filmare, Oana Moșneagu recunoaște că „am câștigat detașare, speranță, multă încredere, oameni, prieteni, un soț, naşi, și lista poate continua”.

Oana Moșneagu (34 de ani) s-a căsătorit, în această vară, cu actorul Vlad Gherman. Atunci când s-au cunoscut, fiecare avea o relație, dar viața i-a adus împreună până la urmă. Într-un interviu exclusiv pentru Unica.ro, Oana Moșneagu ne povestește ce a gândit prima dată când și-a văzut viitorul soț, dar și când a început, de fapt, prietenia ei cu marea actriță Anca Sigartău.

Oana Moșneagu vorbește despre nașa ei, actrița Anca Sigartău: „Mi-am dorit să mă observe din prima secundă când ne-am cunoscut la repetiții. Îmi doream să îi fiu prietenă. Dar nu am mai avut niciodată o prietenă ca ea, nici de vârsta ei”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman i-au avut ca nași, la nuntă, pe actrița Anca Sigartău și pe soțul ei, Dragoș Pandele. Oana Moșneagu recunoaște că „am ajuns să ținem una la alta destul de repede, iar acum este unul din cei mai importanți oameni din viața mea”. De asemenea, aflăm că, în liceu, Oana Moșneagu nu a fost o fată populară, ba dimpotrivă.

„Eram destul de complexată de cum arăt. Mă simțeam inferioară colegilor care proveneau din familii cu posibilități financiare. Eram, așa cum se spune astăzi, „bullied” din când în când și nu aveam vreodată curajul să ripostez “ ne-a mărturisit Oana Moșneagu.

Actrița ne-a dezvăluit și că adevăratul motiv pentru care a decis să urmeze această carieră este că „viața mi se pare prea scurtă să o trăiesc într-un singur fel, într-o singură poveste, cea proprie”. Oana Moșneagu ne vorbește, cu sinceritate, despre calitățile soțului ei, actorul Vlad Gherman, și mărturisește că nu i se pare corect să abordeze defecte deocamdată.

„Motivul pentru care actoria nu a fost prima și singura mea opțiune a fost lipsa de curaj”

De ce actorie? A fost prima și singura alegere din viața ta sau ai mai avut și alte opțiuni?

Am lucrat într-o corporație ceva timp, am mai făcut și altă facultate înainte de UNATC. Motivul pentru care actoria nu a fost prima și singura mea opțiune a fost lipsa de curaj, nu de dorință. Am ales acest drum într-un moment de „răscruce”. Sună dramatic pentru că așa s-a simțit. Viața mea putea să meargă în două direcții: cea a unei multinaționale, probabil în domeniul publicitar, sau acesta al actoriei.

Prima variantă îmi era la îndemână și nu îmi displăcea, a doua îmi părea intangibilă și simțeam că îmi condiționează șansa la fericire. Așa că am ales să încerc să fiu fericită cu ceea ce fac și așa am ajuns să fiu actriță profesionistă. De ce actorie? Poate pentru că viața mi se pare prea scurtă să o trăiesc într-un singur fel, într-o singură poveste, cea proprie. Această meserie mă lasă să mă joc „de-a viața”, în multe feluri de-ale ei.

Oana Moșneagu, o actriță care știe ce vrea. Sursă foto: Arhivă personală

Cum era Oana Moșneagu în Adela și cum este cea de astăzi, în Lia? Ce crezi că ai câștigat și ce simți că ai pierdut?

Oana de după „Adela” este o Oana mult mai încrezătoare în forțele proprii, în talentul și capacitățile ei. Nu la fel de dependentă de confirmare exterioară, dar nu lecuită complet de această nevoie. Am câștigat detașare, speranță, multă încredere, oameni, prieteni, un soț, naşi, și lista poate continua.

Oana Moșneagu a fost susținută în permanență de părinți

La doar 17 prezentai știrile sportive la un post tv din Argeș. Te-au lăsat ai tăi din prima să-ți urmezi visul?

Au fost foarte încântați de această variantă, nicio secundă nu s-a pus problema vreunei piedici, dimpotrivă, m-au încurajat să accept postul. Vedeau în acea oportunitate șansa unei cariere în televiziune, a unui început care să îmi deschidă ușile către o lume mai mare, mai plină, mai bogată.

Oana Moșneagu a renunțat la modelling: „Am început să produc suficient din actorie încât să nu mai fie nevoie să fac și ședințe foto”

De la 23 la 25 de ani ai făcut modelling. Ce te-a determinat să te apuci și ce să te lași?

Sunt mai multe motive care m-au împins către modelling. Nevoie financiară, curiozitatea, dorința de a vedea lumea și a cunoaște alte culturi, de a trăi printre alți oameni. Am renunțat parțial în momentul în care aveam destui bani puși deoparte astfel încât să mă întrețin în timpul facultății de Teatru. Iar definitiv atunci când am început să produc suficient din actorie încât să nu mai fie nevoie să fac și ședințe foto. Între cele două domenii puntea comună erau reclamele TV. Din ele m-am întreținut în timpul facultății, în mare parte.

Oana Moșneagu vorbește despre relația cu nașa ei, actrița Anca Sigartău

Aveți niște nași minunați, pe Anca Sigartău și Dragoș Pandele. Când și cum a început prietenia ta cu actuala nașă?

Am zis mai sus că „Adela” mi-a adus oameni, prieteni, nași. Anca bifează toate categoriile. E un om cu suflet mare și generos, pasionată până la epuizare de meseria ei, dar care nu obosește niciodată să muncească. O actriță valoroasă, un reper profesional pentru mine, un om cu un delicios simț al umorului. Mi-am dorit să mă observe din prima secundă când ne-am cunoscut la repetiții. Și îmi doream să îi fiu prietenă. Dar nu am mai avut niciodată o prietenă ca ea, nici de vârsta ei.

Oana Moșneagu și Anca Sigartău. Sursă foto: Arhivă personală

Mă întrebam cum ar putea un om atât de valoros, de talentat, cu atâta experiență, atât de inteligent și de citit, să ia în seama vreodată ceva din ce scot eu pe gură? Și nu doar că a luat în seamă, dar chiar conta. Și am ajuns să ținem una la alta destul de repede. Iar acum este unul din cei mai importanți oameni din viața mea.

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Vlad?

Am mai răspuns la întrebarea asta de multe ori, deci am „săpat” după amintiri deja. Ne-am cunoscut la castingul în urmă căruia am fost distribuită în rolul „Bihter” din “Fructul Oprit”, primul meu rol de televiziune. Am dat o probă cu el și asta a fost.

Oana Moșneagu și soțul ei, Vlad Gherman. Sursă foto: Arhivă personală

„Avea farmec, arăta bine, purta un sacou, mi-a lăsat senzația de băiat bine-crescut, cu bun simț”, își amintește Oana Moșneagu despre prima întâlnire cu Vlad Gherman

Care a fost primul gând care ți-a venit în minte când l-ai văzut?

Nu mai știu asta, dar știu că avea farmec, arăta bine, purta un sacou, mi-a lăsat senzația de băiat bine-crescut, cu bun simț. A fost un partener generos, m-a ajutat să dau o probă bună și am apreciat asta în acel moment.

Cât de mult i-a luat să te cucerească?

A muncit ceva, de ordinul lunilor, nu știu dacă e chiar mult, dar a fost un proces cu multe „du-te”, „vino”.

Ce spune acum Oana Moșneagu despre soțul ei, actorul Vlad Gherman

Care crezi că este cea mai mare calitate a lui? Dar cel mai mare defect?

Ohoooooohoooo, avem de toate (râde). Poate cea mai mare calitate a lui este simțul umorului. Sau sufletul bun. Loialitatea? Empatia? Mi-e greu să aleg una. Toate la un loc îl compun așa cum îl percepe și lumea care îl vede la televizor sau în social media. Este un om bun, plin de viață, foarte sociabil, lângă care cu greu stai fără să râzi.

Cel mai mare defect? Nu îmi place să folosesc acest cuvânt, mi se pare că pune etichete și nu cred că e sănătos să facem asta. Are lucruri de învățat, ca și mine, ne suntem oglindă reciproc și încercăm să fim mai buni împreună și separat.

Oana Moșneagu se juca „de-a actrița” când era mică. „Eram de fiecare dată personajul negativ, fata rea”

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Să mă joc de-a v-ați ascunselea, să mă plimb prin pădure, să merg la scăldat. Să fac torturi din nisip, să le fac rochițe păpușilor mele și, mai târziu, să mă joc cu cea mai bună prietenă a mea de-a „actrițele” (râde). Refăceam situații din serialele ale căror fane înrăite eram amândouă. Eu eram de fiecare dată personajul negativ, fata rea, iar ea, blondă și drăguță, întotdeauna personajul pozitiv. Ca să vezi, ani mai târziu, am ajuns să joc „fata rea” în două seriale chiar.

Oana Moșneagu în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

În timpul liceului, Oana Moșneagu a fost victima bullying-ului

Ce îți mai aduci mainte din perioada liceului? Erai timida au rebela clasei?

Am imagini destul de vii din perioada liceului, am fost departe de „rebela” clasei. Eram în tabăra fetelor care nu prea ieșeau în evidență. Nu eram printre adolescenții populari, eram destul de complexată de cum arăt. Mă simțeam inferioară colegilor care proveneau din familii cu posibilități financiare. Eram, așa cum se spune astăzi, „bullied” din când în când și nu aveam vreodată curajul să ripostez. Nu aveam încredere în mine, eram nesigură, una peste altă liceul nu e o perioadă la care să mă gândesc cu drag.

Oana Moșneagu a fost complexată în adolescență. Sursă foto: Arhivă personală

Ești selectivă atunci când îți alegi rolurile?

Aș juca orice personaj, dar nu în orice condiții. Până acum am ales să mă implic într-un proiect în funcție de tipul proiectului, comercial sau artistic, de expunere, buget și regizor sau distribuție. Din păcate nu am fost chemată la multe castinguri pentru filme de festival, numai pentru filme comerciale. Sper doar să am ocazia să lucrez și într-un astfel de proiect.

Oana Moșneagu și-ar dori să filmeze într-o producție internațională

Ce personaj îți dorești cel mai mult să joci?

Față de alți actori, nu am un personaj „fantezie”. Mi-ar plăcea mult să am ocazia să joc într-un film de epocă, asta cred că ar fi ceva mai specific. De asemenea, mi-aș dori să fac parte, la un moment dat, din producții internaționale pentru care să călătoresc și să filmez în afara țării.

Ce nu știe lumea despre tine?

Probabil că lumea nu știe multe despre mine, știe cât am arătat și spus eu până acum. Nu am nicio pasiune deosebită, toate sunt la nivelul de „mi-aș dori”. Mi-aș dori să urmez cursuri de dans și de olărit, vreau să încep ore de canto și cândva am sperat la unele de pian. Dar vreau multe și timpul e limitat, prioritățile se inter-schimbă. Acum se anunță o perioadă mai liberă, poate vor reuși să bifez din listă, totuși.

Ce nu ar face niciodată Oana Moșneagu. „Viața e atât de imprevizibilă!”

Ce simți că nu ai face niciodată în viața ta?

Viața e atât de imprevizibilă. Ca oricare dintre noi, chiar și cei mai categorici în a susține că „niciodată” nu am face ceva anume, s-ar putea să trezim în situații în care ajungem să acționăm contrar propriilor credințe. Așa că nu m-aș arunca la un „niciodată”. Dar Oana de acum poate să spună că niciodată nu ar acționa într-un fel care să îi contrazică principiile ca să obțină un proiect.

Spune-mi unde te putem vedea în perioada următoare.

Urmăriți serialul „Lia, soția soțului meu”, al cărui ultim sezon se difuzează pe Antena 1 în fiecare zi de joi și vineri, de la 20.30. Ne mai puteți vedea, atât pe mine, cât și pe Vlad, în cinema, anul viitor, în luna mai. În acest moment filmăm un lung-metraj, este o comedie în regia lui Paul Decu și se numește „Fete, filme și băieți”. Suntem foarte entuziasmați să facem parte din acest proiect și suntem nerăbdători că filmul să ajungă la public. Ne vedem la cinema, iuhuuu!

