Cătălin Bordea s-a despărțit de iubită: „Sunt singur cuc”

Cătălin Bordea (40 ani) a dezvăluit că s-a despărțit de iubita sa, la câteva săptămâni după ce a confirmat relația. În momentul în care lucrurile păreau să se așeze pentru actor, se pare că totul a luat o turnură neașteptată, iar acesta este din nou singur.

Cătălin Bordea s-a despărțit de iubită

Cătălin Bordea se bucură de succes pe plan profesional, însă nu poate spune de același lucru despre viața sa personală. La câteva săptămâni după ce a confirmat că se află într-o relație, actorul a dezvăluit că s-a despărțit de tânăra care reușise să îl cucerească.

Comediantul, care este protagonistul filmului „Mentorii”, a ales să meargă la avanpremiera peliculei însoțit de prieteni și asta pentru că nu mai are parteneră. Acesta a precizat că este singur, al trei săptămâni după ce a confirmat relația cu domnișoara cu care s-a afișat de câteva ori în mediul online.

„Alături de mine în seara asta sunt prietenii, cei mai buni prieteni, colegi din stand-up foarte mulți și cam atât. Sunt singur cuc, nu mai am o relație”, a declarat Cătălin Bordea pentru Cancan.

Pe de altă parte, actorul spune că alege să se concentreze pe proiectele sale, dar să își facă timp și pentru el, după o perioadă agitată.

„Îmi doresc să pot să mai dorm și eu măcar o seară liniștit, asta e tot”, a precizat Bordea.

Ce spunea actorul despre cea care i-a fost iubită

În urmă cu trei săptămâni, Cătălin Bordea mărturisea că se află într-o relație că și și-a găsit, în sfârșit, liniștea, după divorțul de Livia Eftimie.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era ”for worse, for better, forever” (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, spunea la momentul respectiv Cătălin Bordea.

Tot atunci, actorul declara că este nu neapărat fericit, dar „liniștit”.

„Sunt super ok, adică nu pot să zic că sunt fericit, sunt foarte liniștit. M-am liniștit destul de tare, comunicăm foarte bine, avem o conexiune foarte faină. Și ea practică sportul, a făcut și sport de performanță, zilnic la sală”, mai zicea Cătălin Bordea despre noua sa relație și despre tânăra care îl cucerise.

Se pare că relația nu a funcționat și Cătălin Bordea este din nou singur. Deși a confirmat despărțirea, actorul a preferat să nu dea detalii cu privire la motivul din spatele rupturii.

