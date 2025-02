„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată.” Cătălin Bordea, dezvăluiri rare despre noua iubită. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ei

Cătălin Bordea iubește din nou după divorțul dureros de fosta soție, Livia Eftimie. Comediantul a dezvăluit cum s-au cunoscut el și noua iubită și ce detaliu special îi leagă.

Cătălin Bordea, dezvăluiri rare despre noua iubită

Cătălin Bordea (40 de ani) formează din nou un cuplu după divorțul de Livia Eftimie (37 de ani). Comediantul și fosta lui parteneră de viață au fost împreună timp de aproximativ 11 ani. Încă dinainte să semneze divorțul, pe 13 iulie 2023, Livia a început să formeze un cuplu cu unul dintre prietenii lui Bordea, artistul Paul Mărăcine (39 de ani), cunoscut sub pseudonimul Spike. Acum este rândul lui Cătălin să-și refacă viața sentimentală.

Într-un interviu pentru Cancan.ro, Cătălin Bordea a făcut mai multe dezvăluiri despre cum a cunoscut-o pe actuala iubită, despre detaliul special care îi leagă, dar și despre domeniul în care lucrează femeia și vârsta pe care o are.

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată.”

„Ne-am cunoscut pe Instagram. A fost o chestie interesantă, predestinată, habar nu am. Eu mi-am făcut acest tatuaj pe gât cu 444. Eu pe ea nu o cunoșteam, iar ea mi-a dat mesaj să mă întrebe ce reprezintă, pentru că ea are fix același tatuaj, dar pe ceafă. Ciudat rău! Are tatuaj cu 444 ca mine, numărul casei este 4, etajul este 4. Pentru mine, 444 era «for worse, for better, forever» (la bine, la rău, pentru totdeauna) și înseamnă și protecție. Ea îl are fix la fel, dar în oglindă. (…) Nu mi-am dat seama ce și cum, noi nu am pornit cu gândul la o relație”, a spus Cătălin Bordea, pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași interviu, comediantul a dezvăluit că iubita lui nu lucrează în divertisment, ci în domeniul HoReCa. „Ea nu este din acest domeniu, lucrează în HORECA, este o femeie de vreo 36 de ani”, a spus. Astfel, între cei doi este o diferență de vârstă de patru ani. Cătălin Bordea a împlinit 40 de ani pe 16 decembrie anul trecut.

Cătălin Bordea își dorește o fetiță cu noua iubită

Cătălin Bordea își dorește să întemeieze o familie alături de noua iubita și spune că, deși nu crede că va fi niciodată pregătit să devină tată, și-ar dori să aibă o fetiță.

