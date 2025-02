Costel Bojog a vorbit deschis despre soție și cei trei copii, în podcastul „Acasă la Măruță”. Cu această ocazie, protagonistul din comedia „Moartea în vacanță” a dezvăluit că al doilea fiu, Petru, s-a născut prematur la doar 6 luni, iar fetița lui, Pia, are sindromul Down. Comediantul a profitat de ocazie pentru a-și exprima și public respectul pentru soția lui, Liudmila, despre care spune că este o femeie extrem de puternică.

Costel Bojog și-a deschis sufletul despre viața cu trei copii

Costel Bojog (42 de ani) și-a deschis sufletul despre viața de familie, în podcastul lui Cătălin Măruță (47 de ani). Actorul din „Moartea în vacanță” a vorbit despre nașterea prematură a celui de-al doilea copil, dar și despre cum i s-a schimbat viața după ce a aflat că fetița lui, Pia, are sindromul Down.

Costel Bojog și soția lui, Liudmila Bojog, au trei copii împreună, Paul (11), Petru (9) și Pia (6), și au înfruntat mai multe provocări ca părinți în ultimii ani.

„Ce vreau să zic, apropo de relația noastră și mai ales de Liudmila, e că momentan e mai mult decât iubire. Am respect foarte mare pentru ea ca femeie puternică. Nu știu dacă mai pot găsi acum o femeie care să fie puternică așa ca ea. Am trecut împreună prin niște momente destul de grele”, a spus Costel Bojog.

Citește și: Fetiță cu sindromul Down din Macedonia de Nord, dusă de mâna la școală de președintele țării

Al doilea băiat al lui Costel Bojog, Petru, s-a născut prematur

Fiul cel mic al comediantului, Petru, s-a născut prematur, la doar 6 luni și un pic, respectiv 27 de săptămâni de sarcină.

„Efectiv, când mi l-a pus în palmă, am înghețat când am văzut că e atât de mic. Mintea funcționează foarte interesant când vine vorba de anumite șocuri. Nu știam dacă trăiește sau nu. Dar am fost tot timpul pozitiv și am avut chestia asta de speranță”, a mărturisit comediantul.

După o lună și jumătate petrecută în spital, Petru, acum în vârstă de 9 ani, a fost externat.

„După Petru, am început să folosim protecție”, a glumit Costel. Actorul a precizat că Petru nu a fost planificat, Liudmila crezând că nu va putea rămâne însărcinată atât de repede după primul copil.

Mai târziu, Liudmila Bojog i-a propus soțului ei să facă o vasectomie, propunere pe care comediantul a primit-o cu entuziasm.

„În două săptămâni eram și operat!”, a spus Costel.

Citește și: Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, trag din greu pentru terapiile copiilor cu sindrom Down. „Financiar vorbind, lucrurile nu sunt tocmai roz”

Fetița lui Costel Bojog, Pia, are sindromul Down

Câteva săptămâni mai târziu, Costel și soția lui au aflat că vor deveni părinți pentru a treia oară.

Una dintre cele mai grele încercări a urmat ulterior, când, la 4-5 luni de sarcină, medicii le-au transmis soților Bojog că există semne că fetița lor, Pia, are sindromul Down.

„Am aflat că o să fiu tată de fată și apoi au mai venit și alte informații care ne-au transformat în niște părinți și mai și. Pia are trisomie 21. S-a născut cu trisomie 21. Care înseamnă un fel de sindrom Down. Am fost anunțați de către doamna doctor ginecolog la vreo 4-5 luni că sunt niște semne. Nu prea am povestit despre lucrurile astea, acum sunt foarte ok să povestesc. (…)

Eu sunt mai pragmatic din punctul ăsta de vedere. A fost băi, a venit pe lume așa… o nasc, o facem să fie bine și așa mai departe. Am îmbrățișat foarte fain. Este altceva, trebuie să fii deodată un altfel de părinte. Deci ți se schimbă total gândirea și bineînțeles că vine la pachet cu foarte multe momente în care… nu știi ce să faci.

Te deschide foarte puternic pentru un ajutor care nu mai ține de realul ăsta. M-a și dus într-o zonă în care m-am apropiat de Dumnezeu. Câteodată rămâneam pur și simplu așa suspendat, rătăcit, confuz, fără cale. Sunt optimist ca om, dar câteodată sunt niște lucruri… Nu știu, fără Dumnezeu nu știu cum aș fi rezistat. Te simțeai la un moment dat vinovat, la modul Doamne am fost departe”, a mai povestit Costel Bojog.

Citește și: Motivul pentru care Cristina Bălan și-a retras copiii cu sindrom Down de la școală

Cum i s-a schimbat viața lui Costel Bojog după ce a aflat că fiica lui are sindromul Down

Comediantul a mai dezvăluit că nu crede că Dumnezeu ne pedepsește și consideră că fiecare copil este „un dar de la Dumnezeu care te ajută foarte mult să evoluezi”.

În continuarea podcastului, Costel a spus cum e viața cu un copil cu sindromul Down.

„Facem o grămadă de chestii. Trebuie să lucrezi cu orice copil care vine cu un handicap. Trebuie să lucrezi mai mult, n-ai ce să faci, trebuie să îl ajuți cu terapii. Cu kinetoterapie, cu logoped, cu sport, să se integreze cu ceilalți. Are aproape șapte ani și o înscriem la școală la clasa pregătitoare. Ea e foarte mișto, e foarte foarte drăguță. Foarte isteață, veselă, e și amuzantă, este o bucurie. Sunt niște oameni foarte faini. Te învață să vezi lumea altfel și e foarte mișto. Încă nu am curajul și încă nu am găsit o perspectivă să pot să vorbesc la stand-up sau prin ce fac eu, prin lucrurile pe care le fac eu, să pot să le povestesc oamenilor cât de faini sunt copiii cu sindrom Down și cât de mișto sunt și că trebuie îmbrățișați, susținuți, incluși, nu marginalizați”, a mai mărturisit actorul.

Citește și: Sofia Jirau, primul model Victoria’s Secret cu sindrom Down

„Mă sperie faptul că trăiește în România.”

Cu această ocazie, comediantul a vorbit și despre neajunsurile României la capitolul integrării persoanelor cu handicap în societate.

„Mi-e teamă că n-o să fiu în stare să-i ofer cea mai bună educație, cel mai bun trai. Pentru Pia mă sperie faptul că trăiește în România și că românii nu sunt atât de educați și deschiși în această problemă cu oamenii cu handicap“, a explicat Costel Bojog.

În cadrul aceluiași interviu, comediantul a dezvăluit că s-a refugiat în alcool la un moment dat în viața lui, lucru care i-a stricat inclus unele spectacole. Acum, actorul se simte în sfârșit confortabil să-și împărtășească povestea de viață, să trăiască la maximum momentul prezent și să integreze experiențele sale în ceea ce face pe plan profesional.

Foto: Captură YouTube; Instagram/@costel_stand_up

Urmărește-ne pe Google News