Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, trag din greu pentru terapiile copiilor cu sindrom Down. „Financiar vorbind, lucrurile nu sunt tocmai roz”

Și-au mărit familia și se simt mai împliniți ca niciodată. Nadeea Sofia are 2 luni și jumătate acum și e bucuria familiei. Singurul lucru pe care Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, îl resimt din plin sunt terapiile băieților, care sunt extrem de costisitoare.

Toma și Matei s-au născut cu sindrom Down și au nevoie de o îngrijire specială, care necesită un efort financiar crescut.

Cristina Bălan și soțul ei, terapii costisitoare pentru băieți

“Sunt convins că întotdeauna vom găsi calea către Bine. Și, da, financiar vorbind, lucrurile nu sunt tocmai roz, este o provocare permanentă, având în vedere cheltuielile foarte mari numai cu terapiile lor și poate că înființarea unei asociații ne-ar ajuta foarte mult în acest sens, dar nu am reușit să facem încă acest pas. Necesită alocarea unui timp pe care, sincer, noi nu prea îl avem”, spune soțul Cristinei Bălan pentru Ciao.ro.

Cei doi sunt optimiști și au convingerea că împreună vor trece peste fiecare obstacol.

“Timpul nostru liber, mai ales în contextul actual, este aproape inexistent. Fata noastră ne-a adus, totodată, încrederea că viitorul este într-o permanentă schimbare și că orice lucru care pare dificil se poate transforma într-o clipă în bine. În concluzie, suntem foarte încrezători că viitorul familiei noastre este unul plin de împliniri, din toate punctele de vedere”, mai spune el.

„Am căutat întotdeauna să o protejez”

Gabriel îi e de un real sprijin Cristinei și încearcă să o ajute așa cum poate. Uneori schimbă scutece, alteori o ajută cu pregătirea mesei sau le face băiță copiilor, pentru că cei doi au fost din primul moment o echipă.

“Deși poate părea că vorbesc din cărți, am căutat întotdeauna să o protejez, să-i fim un sprijin real în viața de zi cu zi, chiar și înainte de cea de-a doua sarcină. Și mi se pare că așa e și normal. Având în vedere că picii noștri, asa cum am mai spus-o, au nevoie în continuare de toată prezența noastră, caut pe cât posibil, atunci când ei se mai iau cu joaca, să o ajut cu tot ce se poate. De la plimbatul fetei până la schimbat de scutece, pregătit masa pentru toată familia și până la băița de seară etc.

Bine, noi așa am procedat încă de când s-au născut băieții noștri. Totdeauna noi am fost o echipă și nu am avut niciodată delimitări de genul „eu fac asta, tu faci cealaltă”. Ba, mai mult, nu de puține ori am și spus că în familia noastră sunt două mămici, pentru că și eu sunt implicat în egală măsură în creșterea și îngrijirea copiilor noștri pe cât este și ea. Desigur, o mămică este de neînlocuit și unică în viața unui copil, oricât aș face eu”.

Cum s-a asigurat Cristina Bălan că va avea un copil sănătos

Cristina Bălan a născut natural fetița, așa că recuperarea a fost rapidă. Artista a mărturisit că a făcut un test genetic atunci când a rămas însărcinată, pentru că a vrut să fie sigură că va avea un copil sănătos.

„O singură investigație a fost necesară. Un test genetic pe care l-am făcut în mediul privat și care a și costat destul de mult. Dar are o acuratețe foarte mare, este din seria teste NIPT. Este un test noninvaziv, nu am vrut să-mi risc sarcina și a fost o alegere foarte, foarte bună. Ni s-a luat o greutate de pe umeri. Nu de alta, dar nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale, având deja doi care necesită toată atenția și multe terapii și așa mai departe”, a spus solista în emisiunea lui Cătălin Măruță.

