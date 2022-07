Motivul pentru care Cristina Bălan și-a retras copiii cu sindrom Down de la școală

Artista Cristina Bălan și-a retras copiii de la școală. Gemenii, Matei și Luca, care au aproape 9 ani, au venit pe lume cu sindromul Down.

Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, susțin că au decis să-și retragă copiii de la școală din cauza marginalizării. Într-un interviu pentru Fanatik, cântăreața a explicat cu ce problemele s-au confruntat gemenii ei la o școală normală.

Ei nu sunt violenți, dar dacă văd violență, pot să o preia. Dacă văd alți băieței că dau cu piciorul sau se hârjonesc și fac gesturi, le preiau și ei. Dar problema este că la un copil tipic se scuză lucrurile astea, că e copil. Dar la copilul special se spune că are o problemă de comportament, a explicat artista.

Cristina Bălan și soțul ei au devenit profesorii micuților Matei și Luca.

Nu vrem să îi ducem într-un mediu care nu îi integrează și care a devenit toxic pentru ei. Ei veneau foarte nervoși de la școală, veneau și făceau niște lucruri pe care nu le-am văzut în viața noastră până la mediul acesta și atunci am vorbit cu psihologul copiilor, cu alte persoane avizate, am cerut păreri în dreapta și-n stânga, și am decis să îi ținem acasă. Și într-adevăr, se vede diferența.

E adevărat, facem noi lecții, am luat manualele, reînvățăm și noi. Facem matematică, facem dezvoltare personală, a mai spus cântăreața.