Ioana Ginghină, detalii uluitoare, după ce Ruxandra nu a fost invitată la nunta tatălui ei, Alexandru Papadopol: „Ea a fost acolo”. Cum l-a cunoscut actrița pe iubitul fiicei sale

Ioana Ginghină a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre relația fiicei sale, Ruxandra, cu tatăl ei, Alexandru Papadopol. Deși actorul s-a căsătorit recent cu Cristiana Luca, fiica sa nu a fost invitată la nuntă, iar vestea a aflat-o din presă. Actrița a explicat ce anume s-a întâmplat înainte între cei doi, dar şi cum faptul că nu a fost invitată a afectat relația dintre Ruxandra și tatăl ei. Ioana Ginghină a făcut dezvăluiri şi despre noul iubit al fiicei sale.

Ce s-a întâmplat între Ruxandra şi Alexandru Papadopol înainte de nunta actorului

După un mariaj de 12 ani, Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au divorțat în 2019. De atunci, cei doi au mers pe drumuri separate, fiecare refăcându-și viața sentimentală. Alexandru Papadopol s-a căsătorit cu actrița Cristiana Luca, cu 21 de ani mai tânără decât el, într-o ceremonie despre care Ruxandra nu a fost anunțată.

Ioana Ginghină a povestit că Ruxandra a fost rănită emoțional de acest lucru, deoarece se aștepta să fie prima care să afle despre mariajul tatălui ei. Mai mult decât atât, se pare că adolescenta a stat împreună mai mult de o săptămână cu Alexandru Papadopol şi cu cea care urma să îi devină soţie.

Actriţa a mărturisit că Alexandru Papadopol putea să îi spună fiicei sale de pasul pe care urmează să îl facă, ca aceasta să nu afle din presă aşa cum s-a şi întâmplat.

„Noi am aflat de la presă, de la teatru, eu am venit la teatru, am aflat, adică noi am aflat din niște bârfe, niște lucruri pe care trebuia să le afle ea. Repet, ea a fost acolo, la ei, a stat o săptămână – 10 zile, cât am fost eu plecată în Malaysia. Puteau să-i zică”, a spus actrița pentru cancan.ro.

Ioana Ginghină, despre relația rece dintre Alexandru Papadopol și fiica sa

Ioana Ginghină a mai spus că relația dintre Ruxandra și tatăl ei s-a răcit în timp, din cauza lipsei de comunicare.

„Ei s-au răcit foarte mult ușor-ușor, din cauză că n-a existat o comunicare. Și, cum să zic, nu-l acuz neapărat, cât nu înțeleg mulți adulți și părinți că adultul e diferit de copil. Adultul trebuie să-și asume responsabilitatea, chiar dacă îl face pe copil să sufere”, a mai declarat actrița.

Cu toate acestea, Ioana Ginghină susține că Ruxandra nu ar fi deranjată dacă Alexandru Papadopol ar avea un copil cu noua sa soție.

„Cred că n-ar deranja-o. Cred că e greu în continuare. Acuma nu mai discutăm, nu-ți imagina că jelește prin casă, nu. N-am mai întrebat-o: tu ai mai vorbit cu taică-tu? Pentru că nici nu vreau să fiu acolo pushing”, a explicat ea.

Cristi Pitulice, un tată implicat în creştere Ruxandrei

Spre deosebire de relația tensionată dintre Ruxandra și tatăl ei, Ioana Ginghină spune că actualul său soț, Cristi Pitulice, are o relație apropiată cu adolescenta.

„Ce pot să spun este că apreciem amândouă mai mult apariția lui Cristi în viața noastră, pentru că apreciezi un om care o duce la școală zilnic, face lecții cu ea, se implică dacă mănâncă sau nu mănâncă”, a declarat Ginghină.

Ea a explicat că implicarea lui Cristi Pitulice în viața Ruxandrei a fost un sprijin real pentru fiica sa, mai ales în momentele în care aceasta avea nevoie de sprijin emoțional.

„A fost acum răcită, cine a avut grijă? Lucrează mai mult de acasă și el a avut grijă 100%”, a spus actrița.

Cine este iubitul Ruxandrei și cum l-a cunoscut Ioana Ginghină

La vârsta de 17 ani, Ruxandra trăiește prima sa poveste de dragoste. Ioana Ginghină a dezvăluit că l-a cunoscut pe iubitul fiicei sale la premiera unui spectacol.

„L-am cunoscut când am avut premiera, am invitat-o alături de plus one-ul ei, adică putea să vină cu oricine, și ea a venit cu un băiat și așa l-am cunoscut. Am primit și un buchet de flori de la amândoi și a fost foarte drăguț”, a povestit actrița.

Actrița a mai spus că inițial i-a făcut o impresie puternică tânărului, chiar dacă nu intenționat.

„Chiar o dată mi-a zis: «Mama, te-ai uitat urât!». Dar eu nu m-am uitat urât, eu nu văd la distanță și m-am uitat și eu așa prin întuneric, cum era iarnă, eu știu ce față am făcut?! «Vai, l-ai speriat!»”, a glumit Ioana Ginghină.

