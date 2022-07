Iulia Vântur, aniversare de 42 de ani alături de Salman Khan și de familia actorului

Iulia Vântur a împlinit 42 de ani pe 24 iulie. Actrița și-a sărbătorit aniversarea în India, alături de iubitul ei, Salman Khan (56 de ani), dar și de familia lui, precum și alături de alți prieteni. Iulia și Salman formează un cuplu din anul 2012.

„Dragii mei, azi sunt copleșită. Este minunat să fii iubită și simt să împărtășesc această iubire. Sunt atât de norocoasă să am suflete bune în viața mea, prieteni, familie pe care o iubesc, oameni pe care mă pot baza. Vă mulțumesc pentru că mi-ați făcut ziua de naștere atât de specială, fără niciun plan, din inimă, din prietenie, și pentru a ne distra. Viața mea e mai frumoasă datorită vouă! Mi-aș fi dorit ca toți cei dragi mie să fi putut fi seara trecută aici, dar cândva se va întâmpla și asta. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, toată dragostea, toate urările, pentru susținerea constantă, și vă transmit lumină și iubire tuturor!”, a scris Iulia Vântur pe Instagram, în dreptul unui videoclip de la petrecerea sa aniversară.

În iulie 2022, pentru Playtech, o sursă a declarat că Iulia și Salman s-ar fi despărțit cu mai multe luni în urmă. Ulterior, Iulia a reacționat în mediul online.

„Se ia un citat oarecare (postat pentru că e un citat foarte bun) chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o «mare știre de senzație». Dragii mei, eu nu îmi trimit «mesaje cu subînțeles» pe Instagram, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o «persoană apropiată a mea» nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși… vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!”, a scris Iulia Vântur în mediul online.