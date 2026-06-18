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Actrița Daveigh Chase, cunoscută din filmul horror „The Ring” și pentru vocea personajului Lilo din „Lilo & Stitch”, a murit la 35 de ani

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.  Actualizat 18.06.2026, 10:46
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Daveigh Chase, actrița americană cunoscută publicului larg pentru interpretarea terifiantă a fantomei Samara Morgan din filmul horror „The Ring”, și pentru vocea personajului Lilo din animația de succes „Lilo & Stitch”, s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani.

Lumea cinematografiei este în doliu după pierderea tinerei artiste care, dincolo de rolurile iconice ce i-au marcat copilăria și adolescența, a lăsat în urmă o poveste de viață marcată de discreție, refuzul celebrității și, în ultimii ani, de probleme personale profunde.

Sfârșitul prematur într-un spital din Los Angeles

Moartea prematură a actriței a fost cauzată de complicații medicale severe. Ea a decedat în urma unui șoc septic, survenit după o luptă dură cu o meningită acută. Managerul ei de lungă durată, John Ryan Jr., a fost cel care a confirmat oficial vestea tragică pentru BBC News, aducând detalii dureroase despre ultimele zile din viața artistei. Acesta a dezvăluit că, înainte de a intra în stop clinic din cauza infecției generalizate, Chase fusese internată în spital din cauza unei stări avansate de malnutriție, organismul ei fiind deja extrem de slăbit în fața bolii.

O viață departe de luminile reflectoarelor

Deși a cunoscut succesul la o vârstă foarte fragedă, Daveigh Chase a ales adesea să întoarcă spatele Hollywood-ului strălucitor. După ce s-a retras complet din activitatea cinematografică în anul 2015, ea a preferat o existență retrasă, împărțită între locuințele sale din Nevada și Los Angeles. Prietenul și managerul ei a descris-o ca pe o persoană care nu s-a regăsit niciodată în peisajul monden.

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„A fost cea mai bună. Iubea pisicile. A lucrat cu noi la asociații de salvare a pisicilor. Era o persoană foarte retrasă”, a declarat John Ryan Jr., subliniind că actrița refuza frecvent contracte uriașe cu marile studiouri pentru a juca în producții independente sau pur și simplu pentru a se izola în Las Vegas.

„Nu era foarte genul ‘Hollywood’. Prefera mai degrabă să mănânce la Bob’s Big Boy și să meargă acasă la pisici. Iubea actoria, dar nu o interesa celebritatea”, a adăugat managerul său.

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De la copilul minune din „Donnie Darko” la demonul din „The Ring”

Cariera lui Chase a început la vârsta de doar 4 ani în teatrele din Las Vegas, iar la 7 ani obținea deja primul rol în televiziunea americană. Consacrarea a venit însă în 2001, odată cu apariția în drama psihologică „Donnie Darko”. Un acest an mai târziu, la doar 12 ani, Daveigh intra definitiv în istoria cinematografiei de groază cu rolul din „The Ring”, remake-ul american care a traumatizat o generație întreagă. Scenele în care personajul ei ieșea din ecranul televizorului i-au adus un premiu MTV Movie Award pentru cel mai bun personaj negativ.

Într-un interviu acordat publicației Los Angeles Times în perioada lansării filmului, tânăra actriță mărturisea că s-a simțit excelent interpretând un personaj atât de întunecat, complet diferit de ceea ce se cerea de obicei de la copiii de vârsta ei.

„Nu este personajul tău tipic. De obicei, ei caută un copil vesel și lipsit de griji, dar Samara a fost un personaj destul de interesant de jucat. Pur și simplu mi-am folosit propria voce și i-am dat o notă bizară”, povestea Chase în anul 2002.

Un palmares divers și un declin dureros

Tot în 2002, actrița demonstra o versatilitate incredibilă, trecând de la teroare la inocență prin rolul micuței hawaiiene Lilo din „Lilo & Stitch”, interpretare care i-a adus prestigiosul premiu Annie. Ulterior, ea a făcut parte din distribuția unor seriale legendare precum „Charmed” sau „ER” și a interpretat timp de 32 de episoade rolul Rhondei Volmer în drama HBO „Big Love”.

Din păcate, ultima parte a vieții actriței a fost umbrită de probleme legale și personale. Publicațiile de profil, printre care și The Hollywood Reporter, au relatat de-a lungul timpului despre problemele sale cu dependența și confruntările cu legea, ce au inclus acuzații de posesie de substanțe interzise și conducerea unui vehicul furat. Dincolo de aceste episoade tulburi, fanii și apropiații aleg să își amintească de ea ca de un talent uriaș și o prezență unică în cinematografia anilor 2000.

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