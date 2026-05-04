Codruța Filip, despre viața după divorțul de Valentin Sanfira. „Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare!" Ce a dezvăluit despre separarea de artist

Raluca Vițu
.  Actualizat 04.05.2026, 13:09

Codruța Filip a ales să rupă tăcerea și să vorbească deschis despre sfârșitul mariajului său cu Valentin Sanfira, punând astfel capăt speculațiilor care au urmat după ce unul dintre cele mai sudate cupluri din muzica românească a decis să meargă pe drumuri separate.

În spatele privirii care a cucerit mii de fani se ascunde acum o poveste despre suferință, acceptare și, mai ales, despre puterea de a o lua de la capăt atunci când drumurile a doi oameni se separă definitiv.

Codruța Filip nu a încercat să ascundă realitatea dură a unei astfel de rupturi, prezentându-se în fața publicului nu ca o vedetă invincibilă, ci ca o femeie care își trăiește durerea cu demnitate. Artista a mărturisit că procesul de separare este unul profund transformator, care îi solicită toate resursele emoționale pentru a-și recăpăta echilibrul pierdut.

Provocările unui nou început și pierderea echilibrului

Divorțul a reprezentat pentru Codruța mai mult decât o semnătură pe un act, fiind o schimbare radicală a stilului de viață și a universului interior. Artista recunoaște că trauma despărțirii este resimțită intens, iar procesul de adaptare la noua realitate este unul anevoios. Aceasta a subliniat că, în ciuda imaginii de persoană puternică pe care a afișat-o mereu, perioada actuală a lăsat-o într-o stare de fragilitate pe care a decis să o împărtășească sincer cu cei care o urmăresc.

„Un divorț nu este doar o simplă separare, ci este și o perioadă în care simți că îți găsești cu greu echilibrul, o perioadă în care ți se schimbă întregul ritm al vieții. Cu asta mă confrunt eu acum. Deși sunt o persoană extrem de puternică, în general, în prezent sunt vulnerabilă și nu mi-e jenă să o spun cu voce tare. Încerc să mă vindec treptat și să depășesc totuși situația, cu ajutorul celor dragi sufletului meu”, a declarat artista, pentru viva.ro.

Sinceritatea față de public și puterea credinței

Într-o epocă în care multe cupluri aleg să păstreze aparențele de dragul imaginii, Codruța Filip a ales calea sincerității brutale. Ea a explicat că, deși era conștientă de impactul pe care vestea îl va avea asupra fanilor care îi admirau ca și cuplu, adevărul a fost singura opțiune viabilă pentru ea.

Artista a pus corectitudinea mai presus de dorința de a mulțumi mulțimea, considerând că publicul merită să știe adevărul despre evoluția vieții sale personale.

„Era imperios necesar să spun despre separarea noastră, despre faptul că am ales să mergem pe drumuri diferite mai departe, deoarece pentru mine sinceritatea și corectitudinea față de oameni, dar și față de mine până la urmă, au fost întotdeauna pe primul loc.

Evident că nu e simplu să îți găsești pacea interioară când te confrunți cu așa ceva, însă am căutat întotdeauna sprijin în divinitate și am apelat mereu la El pentru a-mi fi alături și a mă ajuta să continui cu încredere și putere”, a explicat Codruța Filip.

Refugiul în familie și planurile de viitor

Deși procesul de vindecare este departe de a se fi încheiat, Codruța privește cu optimism spre viitor, susținută de un cerc restrâns de oameni loiali. Familia și prietenii apropiați au devenit stâlpii ei de susținere în momentele în care a simțit că își pierde direcția.

În același timp, muzica și dragostea primită de la fani funcționează ca un motor care o împinge să meargă mai departe și să își canalizeze suferința într-o formă creativă.

„Datorită familiei mele frumoase, părinților mei, pe care îi iubesc enorm, verișorilor mei, pe care îi consider frați, prietenilor autentici, onești care au fost acolo să mă ridice de jos în momentele de cumpănă, eu pot astăzi să merg cu încredere mai departe și să privesc lucrurile într-o manieră optimistă.

Deși procesul de vindecare cu siguranță va mai dura ceva timp, mă străduiesc să văd lucrurile bune din viața mea și să mă focusez pe ceea ce mă împlinește și mă face fericită, pe munca mea, pe muzica pe care o lansez, pe dragostea oamenilor care mă ascultă”, a concluzionat vedeta.

