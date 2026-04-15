Cum arată viața la țară pentru Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Câte animale au și cum se descurcă: „Vreau să vă prezint pe cineva”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur duc o viață de poveste în căsuța lor de la țară. Cei doi au decis să lase agitația orașului departe și s-au mutat într-un sat idilic din județul Argeș. Cei doi se ocupă de animale și de gospodărie, bucurându-se de liniște și de copiii lor.

Ce animale au Dragoș Bucur și Dana Nălbaru

Celebrul cuplu Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt printre cele mai solide perechi din showbizul românesc. Cei doi au împreună trei copii și au ales, în urmă cu doi ani, să se mute la țară pentru a fi mai aproape de natură.

Stilul lor de viață s-a schimbat drastic, iar acum, viața lor este mult mai simplă, dar și mult mai plină. Familia are o gospodărie mare, cu livadă, grădină, dar și câteva animale de care se îngrijesc zilnic.

Cu toate că au ales un stil de viață mai simplu, cei doi nu neglijează social media. Cele două vedete publică adesea imagini pe rețelele de socializare, acolo unde au o mulțime de oameni care îi urmăresc. Fie postează fotografii cu animalele lor sau momente frumoase de la ei din curte.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au cai, dar și albine. În plus, în urmă cu doi ani, cei doi au primit un nou membru în familie: o purcelușă pe care au numit-o Betty.

„Vreau să vă prezint pe cineva. Este vorba despre Betty, cel mai nou membru al familiei noastre şi cadoul pe care Dana l-a primit de ziua ei”, spunea Dragoș Bucur, în 2024, când și-a surprins soția de ziua ei cu purcelușul.

Dana Nălbaru a povestit că a îngrijit animalul din primele clipe ale vieții sale, acesta fiind salvat.

„Ea e Betty. Am alăptat-o azi-noapte. I-am dat cu biberonul o dată la o oră jumate. Un vecin de-al nostru are o scroafă care a fătat alaltăieri noapte 12-13 purcei. Ea cred că a fost ultima. Era foarte slăbită şi scroafa nu are destul lapte. Am luat-o să o salvăm”, a spus Dana Nălbaru în mediul online.

Cei doi nu vor să taie porcul, ci vor să îl păstreze ca animal de companie, până acesta va muri de bătrânețe.

Serialul-documentar pe care cei doi îl fac

Întreaga experiență la țară poate fi urmărită pe YouTube într-un serial-documentar realizat de Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Producția se numește „Bucurii la țară” și a ajuns la cel de-al doilea sezon.

„’Bucurii la țară’ a urmat schimbarea din viața noastră și probabil va continua atât timp cât această schimbare va rămâne prezentă, dar nu știu cum și în ce formă.

Urmează sigur un al treilea sezon al acestei… să îi zicem tot emisiuni și va prezenta mai departe adaptarea unor orășeni get-beget (adică noi) la traiul într-un sat românesc”, a declarat actorul recent, într-un interviu pentru TvMania.

