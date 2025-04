Cum se menține în formă Monica Anghel după ce a slăbit 40 de kilograme: „Nu mai mănânc prăjeli, chestii grele, grase”

Monica Anghel și-a schimbat viața radical, după ce a slăbit 40 de kilograme, iar acum a dezvăluit secretul siluetei sale. Artista a adoptat un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație sănătoasă și exerciții fizice regulate. De asemenea, Monica a subliniat importanța alegerilor alimentare conștiente, evitând prăjelile și alimentele grele și optând pentru preparate mai ușoare și echilibrate.

Cum se menține în formă Monica Anghel după ce a slăbit 40 de kilograme

Monica Anghel (53 de ani) și-a schimbat viața radical, a reușit să slăbească 40 de kilograme, o transformare impresionantă care a atras atenția multora. Artista a povestit cum această schimbare a fost un proces dificil, dar extrem de benefic pentru sănătatea ei.

Într-un interviu recent, pentru a se menține în formă, Monica Anghel a mărturisit că evită prăjelile și alimentele grele, preferând preparate mai ușoare și echilibrate. De asemenea, a renunțat la mesele târzii și, în general, nu mănâncă după ora 18:00, dar face alegeri alimentare conștiente atunci când cedează unor mici pofte.

„M-am stabilizat la greutatea asta, sunt ok. Am grijă ce mănânc. Mâncarea e o fudulie. Nu tot timpul (n.r. – dacă mănâncă câte puțin din toate). Da, de regulă, după ora 18.00 nu mai mănânc nimic. Dacă se întâmplă să stau până dimineața, pot să mai ciugulesc ceva, dar am grijă ce mănânc.

Nu mai mănânc prăjeli, nu mai mănânc chestii grele, grase. Nu mai îmi fac combinații proaste. Dacă vreau să mănânc o șaorma, o mănânc, dar cu o lipie cu carne, cu castravete și cu pătrunjel. Fără cartofi, fără sosuri. Ai un pic de carbohidratat, un pic de proteină, e ok. Îmi fac prăjituri din astea cu îndulcitor.”, a spus Monica Anghel la Antena Stars.

Monica Anghel a devenit instructor de fitness

După transformarea impresionantă, Monica Anghel a dus pasiunea pentru sănătate, sport și nutriție la un nou nivel. Pentru a deveni instructor de fitness, a urmat mai multe cursuri, iar acum se pregătește intens pentru a obține două certificări suplimentare: consultant de psihologie nutrițională și consultant nutrițional.

„Da, sunt instructor de fitness. Cu acte în regulă, cu nota 10! Nu, nu îmi deschid sală, am făcut pentru mine, ca să pot să merg la sală și să mă antrenez singură, să știu exact ce am de făcut astfel încât să nu mă accidentez, să știu cum să lucrez toate grupele corect”, a mai spus vedeta, într-un interviu recent.

