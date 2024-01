De ce Monica Anghel nu mai cântă de Revelion: “Mi se pare corect să mă plătești pe măsura efortului și a nivelului la care sunt”/ Exclusiv

Monica Anghel, una dintre cele mai bune voci din muzica românească, a ales să aibă parte de un revelion în tihnă și să se distreze la o petrecere cu rudele și prietenii. Nu e primul an în care artista alege să petreacă în familie cea mai prolofică noapte din punct de vedere financiar. În exclusivitate pentru UNICA.ro, Monica Anghel ne-a povestit despre cum s-a organizat de sărbători, despre meniul de Crăciun, dar și despre superstiția de care se folosește de Revelion pentru a-și face pofta de icre.

După ani buni în care publicul se distra de revelion pe șlagărele ei, Monica Anghel a decis să nu își mai ia concerte în noaptea dintre ani și să nu mai treacă prin starea de oboseală cruntă la început de an. Așa că se va distra în familie la Grădina Șevaletelor alături de fratele și de cumnata ei și de întreaga lor gașcă de prieteni.

Monica Anghel nu mai cântă de Revelion: “Mai bine stau cu familia decât să mă duc să alerg ca nebuna dintr-un loc într-altul”

Suntem la un eveniment caritabil. Te implici des în astfel de evenimente?

Am aflat de această asociația Aripi spre viață de la prietena mea Monica , căreia îi mulțumesc foarte mult. Doamna Nicole Stoenescu face lucruri extraordinar de frumoase și eu, din ferivire, am făcut foarte multe lucruri de genul acesta în viața mea. Niciodată nu am vorbit despre ele, pentru că nu mi s-au părut importante, mi s-a părut ceva normal, ceva firesc.

Acum vorbesc despre acest eveniment pentru că ai fost prezentă și pentru că ai văzut ce se întâmplă aici și m-ai văzut și pe mine, dar, altfel nu vorbesc. Din fericire, am avut această oportunitate, șansă, onoare de a face foarte multe astfel de donații, pentru că așa știu eu să donez prin cântecul pe care îl cânt și prin emoția pe care o transmit oamenilor. Mă bucur din suflet că se întâmplă astfel de evenimente, se întâmplau și înainte, doar că nu erau mediatizate. Acum lucrurile s-au dezvoltat un pic mai mult, ceea ci mi se pare un lucru extraordinar. Doar noi între noi ne putem ajuta și mai cred că nu trebuie să facem aceste lucruri doar în preajma sărbătorilor, cred că normal ar fi să le facem tot timpul. Așa cum spuneam și după ce am cântat, să îi mulțumim bunului Dumnezeu că suntem sănătoși și cei care suntem sănătoși să putem să facem pentru cei care sunt cu probleme de sănătate.

Ce faci de sărbători? Unde le petreci?

Mergem la tata la pensiune și o să fim împreună, lucrul acesta mă bucură extraordinar de mult.

Ce mănâncă Monica Anghel de Crăciun

Cine gătește? Cum vă împărțiți responsabilitățile?

Mama. S-a împărțit responsabilitatea: mama gătește! Eu nu prea o să mănânc, adică o să mănânc grătar cu niște salată sau cu niște murături dacă nu sunt prea sărate. Nu îmi face bine sarea, mă umflu îngrozitor de tare și atunci cât mai puțină sare e ok.

Vei renunța la intermittent fasting de sărbători?

Nu, de ce să renunț? Mă simt extraordinar de bine. Mănânc de două ori pe zi. Și acum iarna și pentru că a fost și perioada asta cu răceli, am avut 3 mese pe zi, doar că una dintre mese a fost cu fructe.

De Revelion unde cânți?

De revelion nu cânt. Îl fac la Grădina Șevaletelor, la fratele meu. Toate tablourile sunt făcute de Alex. Și ne strângem o gașcă de prieteni și facem aici Revelionul.

De ce nu cântă Monica Anghel de Revelion

E primul an când stai departe de scenă în afară de perioada pandemiei?

Nu, am mai făcut lucrurile astea.

Din postura artistului, revelionul e cea mai benefică noapte din punct de vedere financiar…

Știi ce se întâmplă? E noaptea de revelion și dacă tu mă chemi pe mine în noaptea de revelion să cânt undeva, mi se pare corect să mă plătești pe măsura efortului și a nivelului la care eu sunt. Dacă nu poți să mă plătești, e ok, ne dăm mâna și totul este în regulă. Dar mai bine stau acasă cu familia, nu am dreptate, decât să mă duc să alerg ca nebuna dintr-un loc într-altul? Ca să ce? Ca să mă chinui după aceea 3 săptămâni că nu-mi revin de oboseală? Nu mai merge.

Dar ai avut astfel de ani buni.

Am avut foarte mulți ani, dar nu mai merge chestia asta.

Ai vreo superstiție de care ții cont în noaptea dintre ani?

Am auzit de chestii din astea. Trebuie să recunosc că îmi plac icrele la nebunie. Și dau și eu pe seama asta că e bine să mănânci pește și atunci trișez un pic, dar e ok. Adică un sandviș cu icre sigur o să-l mănânc fără niciun fel de discuție și un pic de pește.

Să vorbim și despre rezoluțiile pentru 2024, care ar fi?

Să fim sănătoși, să fim echilibrați, să fim mai buni unii cu alții și nu doar de sărbători, vă rog din toată inima. Să fim tot timpul mai buni, mai înțelegători.

Sursa foto: Instagram

