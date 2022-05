Ioana Ginghină și iubitul ei, Cristi Pitulice, se vor căsători anul acesta. Perechea s-a logodit în ziua în care actrița a împlinit 43 de ani, pe 21 septembrie 2020. Aceasta va fi a treia căsnicie a actriței. Ioana s-a căsătorit pentru prima dată la vârsta de 21 de ani, cu actorul Daniel Tudorică.

Ulterior, actrița a fost căsătorită cu Alexandru Papadopol, de care a divorțat în vara anului 2019, după 13 ani de mariaj. Fostul cuplu are împreună o fiică, Ruxandra, în vârstă de 13 ani.

Ioana Ginghină, despre al doilea copil: „Consider că am atins o vârstă la care…”

Recent, Ioana a vorbit despre al doilea copil.

„Dacă nu vine până în septembrie, nu-mi mai doresc. Consider că am atins o vârstă la care e greu să mai ajungi să fii mamă până la capăt. Oricât ai încerca să arăți bine, bătrânețea vine cu diverse probleme. N-aș mai putea să fiu, după 50 de ani, o mamă cum am fost cu Ruxi. Eu sunt o mamă foarte activă, facem activități împreună. Mi-aș dori și pentru celălalt să fiu la fel”, a declarat Ioana Ginghină la Antena Stars, potrivit Spynews.

Ioana Ginghină: „Posibilitatea de a deveni din nou mamă nu este întocmai ușoară”

„Posibilitatea de a deveni din nou mamă nu este întocmai ușoară pentru că nu mai sunt dispusă să mai fac un tratament. Acum câțiva ani am făcut și nu am avut neapărat un succes. Mai mult m-am îngrășat. Am discutat cu Ruxandra, dar ea este mult prea mare ca să o bucure sau să o întristeze acest eveniment”, mai declara actrița în 2021. „Din propria mea relație cu sora mea, ea e mai mică decât mine cu 11 ani, cred că de-abia de când a devenit ea mamă, deci de vreo 5 ani, suntem surori. Am fost tot timpul mamă-fiică. Eu am fost o mamă mai de gașcă așa pentru ea, pentru că era diferența mare de vârstă”, a încheiat atunci.

Ioana Ginghină are o soră vitregă pe care nu a cunoscut-o niciodată

Din prima căsnicie, tatăl Ioanei, Dan Ginghină, are un fiu cu 8 ani mai mare decât actrița, pe care aceasta din urmă l-a cunoscut destul de târziu. Bărbatul locuiește în America.

„Țin legătura cu el, vorbim pe social media. Ne-am văzut de două ori în viață, dar bătrâni, el avea vreo 30 și ceva de ani, eu vreo 20 și ceva de ani. Știam despre el, despre soră nu știam, am aflat mai târziu”, a declarat Ioana Ginghină, în podcastul „Acasă la Măruță”.

După divorțul de prima soție, Dan Ginghină a format un cuplu cu o altă femeie, alături de care are o fiică pe care Ioana nu a cunoscut-o niciodată.

„La un moment dat, eram în Sibiu, mergeam pe stradă și prietena cu care eram o salută pe o tipă. Nu am văzut cum arată sau cine e. A zis (n.red.: prietena ei): «Ia uite, pe tipa asta o cheamă ca pe tine, Ginghină! Ce curios, că e rar numele Ginghină. Și tatăl ei e tot profesor de sport și o cheamă Dana Ginghină». Și apoi i-a căzut fața. Mi-ar fi plăcut să mă opresc, să o văd. Nu m-am oprit. Mi-ar plăcea să ne cunoaștem. Eu am înțeles că ea stă în Germania. Nu știu dacă e măritată, poate nu mai e Ginghină. Tata nu are un contact, nu are nimic”, a mai spus actrița.

Potrivit Ioanei, mama surorii sale vitrege are o familie care nu și-a dorit ca tatăl ei să țină legătura cu fiica lui. Dan Ginghină a plătit pensie alimentară însă nu a avut o relație cu Dana.

„Am aflat că tata s-a întâlnit cu mama fetei (n.red.: mama Danei) acum câțiva ani. Pe fiica ei (n.red.: a Danei) o cheamă Roxana. E făcută înainte de Ruxandra (n.red.: fiica Ioanei Ginghină). Am zis că ce chestie, că le cheamă aproape la fel”, a mai declarat actrița.

După despărțirea de mama Danei, Dan Ginghină a cunoscut-o pe mama Ioanei, Constantina, care este cu 12 ani mai tânără decât el. În vârstă de 79 de ani, tatăl Ioanei este în continuare foarte activ.

