Invitate în platoul Vorbește Lumea, Ioana Ginghină (43 de ani) și fiica ei Ruxandra (12 ani) au vorbit despre noua pasiune a adolescentei.

Ce carieră își dorește fiica Ioanei Ginghină să urmeze?

Întrebată de Adela Popescu ce a primit în dar de la Moș Nicolae, Ruxandra a răspuns: „Mi-a adus o carte despre cum pot face Manga. Sunt un fel de benzi desenate pe care eu vreau să le fac în viitor.

Să le desenez eu. Nu știu încă dacă vreau să fac și Anime, adică să și animez sau …”. „Deja discutăm la ce liceu să meargă copilul mai departe [având această pasiune]”, a completat Ioana.

Apoi, întrebată de Adela când și-a descoperit această pasiune, Ruxandra a continuat: „Acum jumătate de an, cred. De atunci, m-am gândit la meseria asta, că vreau să fac asta”.

Ruxandra și-a mai dorit să fie arhitect

„Tot timpul a avut ea ceva cu desenul. A mai vrut să fie arhitect la un moment dat. Tot așa, pentru că desena. Apoi am luat-o pe panta asta cu Manga. (…) Eu sunt pentru, pentru că așa nu mai stăm pe telefon”, a mai spus Ioana.

„Ea are foarte multe lecții de făcut, în clasa a VI-a nu este tocmai ușor. Așa că am cam scăpat de telefon. Doar că stă acum foarte mult pe tabletă pentru școala online. La copiii mari, și mai ales la fete, nu cred că este atât de complicat [să renunțe la telefon]”, a completat.

