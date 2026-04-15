Cum au reacționat Saveta Bogdan și Gheorghe Turda după ce au aflat că Emilia Dorobanțu a divorțat: „Fetelor, nu vă mai grăbiți la măritiș!”

Saveta Bogdan și Gheorghe Turda comentează divorțul dintre Emilia Dorobanțu și soțul ei. Artista a fost cea care a confirmat despărțirea, precizând că ea și fostul soț pun pe primul loc binele copilului. Iată ce au avut de spus colegii ei de breaslă despre separare.

Ce au spus Saveta Bogdan și Gheorghe Turda după ce au aflat că Emilia Dorobanțu a divorțat

Emilia Dorobanțu, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, a anunțat recent, printr-o postare pe rețelele sociale, că ea și soțul ei, Cătălin, au decis de comun acord să divorțeze. Vestea a stârnit emoție și reacții puternice în lumea artistică. „Dragii mei, vreau să împărtășesc cu sinceritate că eu și fostul meu soț am decis să mergem pe drumuri separate. A fost o hotărâre luată de comun acord, cu respect și cu responsabilitate”, a scris artista.

Cauza despărțirii pare să fie, în mare parte, programul solicitant al Emiliei, care, ca artistă, este deseori plecată de acasă. Într-un interviu mai vechi de la Antena Stars, Emilia mărturisea: „La început era foarte greu ca el să înțeleagă ceea ce fac eu. Sunt plecată mai mereu de acasă, trebuie să fiu prezentă la tot felul de evenimente și ne-am înțeles foarte greu din punctul acesta de vedere. Dar a înțeles că acesta este drumul meu și, dacă vrea să îmi fie alături, atunci trebuie să mă sprijine și să fie alături de mine”.

„Solistele vin acasă obosite”

Vestea separării a generat un val de opinii în rândul colegilor de breaslă. Saveta Bogdan, o veterană a scenei muzicii populare, a vorbit despre dificultățile căsniciei în lumea artistică.

„Noi, artistele de muzică populară, avem mereu concerte, evenimente, în toate colțurile lumii, astfel că mai mereu suntem plecate de acasă. E și o vorbă din bătrâni, care zice că ochii care nu se văd se uită, iar relațiile se șubrezesc. Solistele vin acasă obosite. Așa pățeam și eu. În urma certurilor cu soțul meu, care-și găsea mereu consolare în altă parte, am ajuns tot la divorț. Nu mi-a fost frică de despărțire. O iei de la capăt. Mie nu mi-a trebuit să mă mai mărit, am fost de două ori. Acum am toată libertatea din lume”, a spus artista, potrivit Click!.

„Fetelor, nu vă mai grăbiți la măritiș!”

În același context, artistul Gheorghe Turda a ales să vorbească despre importanța răbdării și a cunoașterii reciproce înainte de a face pasul către căsătorie.

„Eu am avut o căsnicie lungă și frumoasă. Îi sfătuiesc pe cei tineri să nu se mai grăbească să se căsătorească, mai ales când sunt foarte îndrăgostiți. Fetelor, nu vă mai grăbiți la măritiș! Nu de alta, dar, dacă tu, ca femeie, te măriți repede și a fost numai un foc aprins de paie, după luna de miere vezi că nu ai mai rămas cu mai nimic. Trebuie mai degrabă înțelegere, respect, să formați o echipă, căci viața este grea”, a declarat el, pentru Click!. Artistul a amintit și de valorile părinților și bunicilor săi, care au avut căsnicii trainice, bazate pe respect și compromis.

