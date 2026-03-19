Home > Vedete > Cristi Tabără, reacție după ce Andi Moisescu a fost scos din grilă de la PRO TV: „Ipocrizia publicului”

Cristi Tabără, reacție după ce Andi Moisescu a fost scos din grilă de la PRO TV: „Ipocrizia publicului”

Amelia Matei
Cristi Tabără a vorbit despre scoaterea din grila a emisiunii Apropo Tv, prezentată de Andi Moisescu. Jurnalistul a vorbit despre legătura strânsă pe care o are cu omul de televiziune, dar și despre cum publicul are o mare parte din vina faptului că emisiuni de calitate nu mai au succes. Iată ce a spus Tabără.

Cristi Tabără, mesaj dur după ce „Apropo Tv” iese de pe post

Cristi Tabără a vorbit despre relația personală pe care o are cu Andi Moisescu și a făcut mărturisiri despre începuturile sale în televiziune. 

El a spus că public își are partea de „vină” pentru că programele de calitate sunt scoase din grilă, spunând că acesta preferă să consume conținut superficial.

Jurnalistul și-a exprimat dejamăgirea față de alegerile publicului tot mai lipsite de substanță și calitate.

Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
Mesajul lui Tabără a devenit rapid viral, mai ales că emisiunea lui Andi Moisescu era pe post de zeci de ani.

Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! E oficial! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
„ANDI MOISESCU SAU CUM COMERȚUL UCIDE VALOAREA

De Andi Moisescu mă leagă debutul în televiziune. Eram corespondent la PRO TV Oradea atunci când făceam duplex-uri în matinalul prezentat de el. A fost generos și înțelegător cu ardeleanul lent și cu aspect preoțesc.

El mi-a dat supranumele de „părintele”, fiindcă eram student (ulterior absolvent) la teologie ortodoxă. Îi datorez, practic, debutul în televiziune, la nivel național”, își începe mesajul Cristi Tabără.

„Decența și rafinamentul lui nu mai produc”

Jurnalistul a vorbit despre cum conținutul de calitate nu mai este interesant pentru publicul actual, motiv pentru care emisiunea lui Moisescu a fost scoasă din grilă.

„Acum aflu că, după zeci de ani în care a contribuit la ridicarea PRO TV, decența și rafinamentul lui nu mai „produc” și nu mai sunt necesare în piața mediatică. PRO TV l-a scos din grilă cu „Apropo TV”. Fără resentimente, only business.”

Tabără spune că nu dă vina pe PRO TV, care este , în sine, o afacere care trebuie să producă, ci pe preferințele telespectatorilor și „ipocrizia” acestuia.

„Însă supărarea mea nu se îndreaptă împotriva PRO TV, care este o afacere ca atâtea altele și care depinde de viteza cu care publicul schimbă canalul. „Supărarea mea este îndreptată împotriva ipocriziei publicului care se leapădă fără jenă de orice produs care îi solicită prea mult neuronii și îi testează prea riguros educația și principiile”, mai scrie Cristi Tabără în mesajul devenit viral.

El subliniază că Andi Moisescu a devenit prea „mult” pentru superficialitatea din televiziunile românești ale zilelor noastre.

Mesaj pentru telespectatorii români

Jurnalistul a transmis telespectatorilor că există câteva valori importante de deprins inclusiv din lucrurile pe care le consumi, iar acest lucru influențează și viitorul copiilor. 

„Andi Moisescu a devenit prea mult și prea greu pentru superficialitatea celor care fac rating televiziunilor comerciale. Și nu doar el. Chiar și cei care nu s-au ferit de cancanuri televizate, au fost executați similar. 

Telespectatorule, ar fi bine să pricepi că viitorul copiilor tăi depinde de valorile pe care i le pui în fața ochilor. Da, copiii tăi nu se vor mai uita la televizor, așa cum te uiți tu.

Dar vor prinde din zbor comentariile tale grobiene la câte un show de doi bani și vor crede că tu, stâlpul universului lor, ai dreptate. Vor gândi ca tine, vor vota ca tine și vor pierde ca tine. Vor pierde valori pe care tu le-ai sacrificat prin alegerile tale”, și-a încheiat Cristi Tabără mesajul.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
De ce s-a prăbușit telegondola din Elveția, accident în care a murit o femeie: „52 de telecabine din țară erau considerate nesigure”
Ea este sora lui Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid. A evoluat ca libero în naționala Belgiei, dar nu a jucat fotbal
„Mi-am zis: «Dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»” » Influencerița devoratoare de jucători: „Mi-am mărit sânii pentru el”
El e unicul fiu al Monicăi Tatoiu! Ce meserie bănoasă are, după ce a studiat în Italia și în Marea Britanie: „E deștept, doar e crescut de mă-sa!”
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cum arată acum Ursula Andress, prima Bond Girl. A avut o viață tumultoasă și și-a pierdut averea de 16 milioane lire sterline
Iulia Albu a slăbit 17 kilograme cu o dietă aparte. Cum reușește să se mențină în formă: „Este suficient”
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Breaking, a vorbit acum! Andreea Popescu n-a mai suportat! Rupe tăcerea după divorț și acuzația de adulter cu Dan Alexa! Declarația ei de acum ridică și mai multe semne de întrebare
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
S-a aflat tot! De ce părinții lui Rareș Cojoc nu au vrut ca Andreea Popescu să aibă o relație cu fiul lor: „A avut un șoc când…”
Andreea Popescu, primele declarații după ce s-a aflat că motivul divorțului său de Rareș Cojoc îl reprezintă relația ei extraconjugală cu Dan Alexa: „Vreau să…”
Primele declarații oficiale despre scoaterea emisiunii lui Andi Moisescu de la PRO TV din grila de programe după 20 de ani. Decizia a luat prin surprindere publicul: „E momentul cel mai...”
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
PSD cere reducerea urgentă a prețului la motorină pentru fermieri și îl presează pe Bolojan să decidă rapid
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Cristina Șișcanu a primit un mesaj ciudat, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi. Ești nefericită”
Ce spune Adriana Bahmuțeanu despre decizia lui Betty Salam de a ceda custodia fiului ei fostului soț: „Domiciliul este la bunică, la soacra lui Betty”
Cătălin Măruță se reinventează după anularea emisiunii „La Măruță”. Cu ce proiect nou vine prezentatorul: „Este despre conexiuni reale”
Liviu Guță rupe tăcerea după un an și jumătate de absență! "Am făcut două preinfarcturi din cauza asta!" Prin ce a trecut artistul
Militarul care a călcat intenţionat şi a omorât un câine a fost reţinut. Câţi ani de închisoare riscă
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
Anunț greu de digerat despre Dan Petrescu! Ce se întâmplă chiar în aceste momente cu legendarul nostru sportiv e peste măsură de...
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
E bombă în showbiz, la două zile de când și-au anunțat divorțul! Ce s-a aflat despre Andreea Popescu și Rareș Cojoc dă totul peste cap: "Nu este normal..."
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Vestea așteptată de milioane de români: Grindeanu confirmă deblocarea banilor: Mă declar satisfăcut
Legătura dintre medicamentele pentru slăbit și reducerea depresiei și anxietății
Ce pește să mănânci după 50 de ani pentru a preveni infarctul și osteoporoza
Medic: Băutura banală care ar putea topi grăsimea de pe burtă în câteva săptămâni
Violeta Bănică se întoarce în țară după Cornell? Motivul neașteptat pentru care fiica Andreei Marin nu vrea să rămână definitiv în SUA
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Transformare WOW! Cum a slăbit Andreea Popescu în timp record! Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și e total schimbată acum. Și-a dezvăluit secretele
