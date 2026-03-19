Cristi Tabără, reacție după ce Andi Moisescu a fost scos din grilă de la PRO TV: „Ipocrizia publicului”

Cristi Tabără a vorbit despre scoaterea din grila a emisiunii Apropo Tv, prezentată de Andi Moisescu. Jurnalistul a vorbit despre legătura strânsă pe care o are cu omul de televiziune, dar și despre cum publicul are o mare parte din vina faptului că emisiuni de calitate nu mai au succes. Iată ce a spus Tabără.

Cristi Tabără, mesaj dur după ce „Apropo Tv” iese de pe post

Cristi Tabără a vorbit despre relația personală pe care o are cu Andi Moisescu și a făcut mărturisiri despre începuturile sale în televiziune.

El a spus că public își are partea de „vină” pentru că programele de calitate sunt scoase din grilă, spunând că acesta preferă să consume conținut superficial.

Jurnalistul și-a exprimat dejamăgirea față de alegerile publicului tot mai lipsite de substanță și calitate.

Mesajul lui Tabără a devenit rapid viral, mai ales că emisiunea lui Andi Moisescu era pe post de zeci de ani.

„ANDI MOISESCU SAU CUM COMERȚUL UCIDE VALOAREA

De Andi Moisescu mă leagă debutul în televiziune. Eram corespondent la PRO TV Oradea atunci când făceam duplex-uri în matinalul prezentat de el. A fost generos și înțelegător cu ardeleanul lent și cu aspect preoțesc.

El mi-a dat supranumele de „părintele”, fiindcă eram student (ulterior absolvent) la teologie ortodoxă. Îi datorez, practic, debutul în televiziune, la nivel național”, își începe mesajul Cristi Tabără.

„Decența și rafinamentul lui nu mai produc”

Jurnalistul a vorbit despre cum conținutul de calitate nu mai este interesant pentru publicul actual, motiv pentru care emisiunea lui Moisescu a fost scoasă din grilă.

„Acum aflu că, după zeci de ani în care a contribuit la ridicarea PRO TV, decența și rafinamentul lui nu mai „produc” și nu mai sunt necesare în piața mediatică. PRO TV l-a scos din grilă cu „Apropo TV”. Fără resentimente, only business.”

Tabără spune că nu dă vina pe PRO TV, care este , în sine, o afacere care trebuie să producă, ci pe preferințele telespectatorilor și „ipocrizia” acestuia.

„Însă supărarea mea nu se îndreaptă împotriva PRO TV, care este o afacere ca atâtea altele și care depinde de viteza cu care publicul schimbă canalul. „Supărarea mea este îndreptată împotriva ipocriziei publicului care se leapădă fără jenă de orice produs care îi solicită prea mult neuronii și îi testează prea riguros educația și principiile”, mai scrie Cristi Tabără în mesajul devenit viral.

El subliniază că Andi Moisescu a devenit prea „mult” pentru superficialitatea din televiziunile românești ale zilelor noastre.

Mesaj pentru telespectatorii români

Jurnalistul a transmis telespectatorilor că există câteva valori importante de deprins inclusiv din lucrurile pe care le consumi, iar acest lucru influențează și viitorul copiilor.

„Andi Moisescu a devenit prea mult și prea greu pentru superficialitatea celor care fac rating televiziunilor comerciale. Și nu doar el. Chiar și cei care nu s-au ferit de cancanuri televizate, au fost executați similar.

Telespectatorule, ar fi bine să pricepi că viitorul copiilor tăi depinde de valorile pe care i le pui în fața ochilor. Da, copiii tăi nu se vor mai uita la televizor, așa cum te uiți tu.

Dar vor prinde din zbor comentariile tale grobiene la câte un show de doi bani și vor crede că tu, stâlpul universului lor, ai dreptate. Vor gândi ca tine, vor vota ca tine și vor pierde ca tine. Vor pierde valori pe care tu le-ai sacrificat prin alegerile tale”, și-a încheiat Cristi Tabără mesajul.

