Cum au fost surprinși Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu la aniversarea de 70 de ani a Ruxandrei Ion

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Ruxandra Ion a organizat zilele trecute o petrecere cu ocazia împlinirii a 70 de ani. La aniversare au participat, printre mulți alții, fiica ei adoptivă, actrița Cristina Ciobănașu, fostul ei logodnic, actorul Vlad Gherman, și soția lui, actrița Oana Moșneagu. Ce relație au cei trei în prezent.

Cum au fost surprinși Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu la ziua Ruxandrei Ion

Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au numărat printre invitații la aniversarea de 70 de ani a Ruxandrei Ion. Deși Cristina și Vlad s-au despărțit după nouă ani împreună, cei doi au rămas în relații bune, ba chiar lucrează în continuare împreună. Vlad și Cristina găzduiesc emisiunea Happy Café de la Happy Channel. În timp ce alte soții ar putea fi deranjate de ideea ca soții lor să lucreze cu fosta iubită, actrița Oana Moșneagu are la rândul ei o relație cordială cu Cristina.

Oana Moșneagu și Cristina Ciobănașu s-au fotografiat împreună la aniversarea de 70 de ani a Ruxandrei Ion. Mai mult, Oana i-a filmat pe Cristina, pe soțul ei și pe Dima Trofim dansând o coregrafie din serialul „Pariu cu viața”, în care au jucat împreună. „Mulțumim, Oana, pentru video”, a scris Cristina în descrierea filmării pe care a publicat-o pe Instagram. Oana a comentat mai multe emoticoane amuzate în dreptul postării. La rândul ei, Cristina formează de mai mulți ani un cuplu cu Alexandru Mureșan, medic stomatolog.

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Ce relație au Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman în prezent

În 2025, Cristina Ciobănașu a dezvăluit și ce relație are cu Vlad Gherman după despărțire. „Eu și Vlad ne-am dorit ca, odată cu despărțirea asta, prietenia noastră să nu dispară și să putem lucra împreună în continuare. Să putem să rămânem… sigur, acum nu pot să spun prieteni, suntem amici. Noi lucrăm în continuare împreună. Ne vedem săptămânal, dar nu pot să spun că este prietenul meu”, a declarat Cristina Ciobănașu în emisiunea „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu din august 2021 și sunt căsătoriți din 2024. Cei doi s-au cunoscut cu mai mulți ani în urmă, la castingul pentru serialul „Fructul oprit”. Atunci însă, fiecare avea pe altcineva. Actorii au devenit un cuplu mai târziu, după ce s-au despărțit de foștii parteneri și au devenit prieteni pe platourile de filmare ale serialului „Adela”.

Foto: Instagram

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