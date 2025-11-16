Mariana Moculescu, o prezență neașteptată la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a fost fotografiată cu fiica lor, Nidia: „Este un gest de adevăr”

Mariana Moculescu a fost o prezență neașteptată la priveghiul fostului soț, Horia Moculescu. Deși a spus că nu va participa la funeralii, Mariana s-a răzgândit și a dorit să-i aducă un ultimul omagiu celui care a reprezentat o parte importantă din viața ei.

Mariana Moculescu și fiica ei, Nidia, moment emoționant la priveghiul lui Horia Moculescu

Mariana Moculescu a participat la priveghiul fostului soț, deși inițial declarase că nu va fi prezentă la funeralii.

Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghi pentru a-i oferi sprijin emoțional fiicei sale în aceste momente dificile. Îmbrăcată într-o haină gri de blană și purtând ochelari de soare, ea a fost surprinsă îmbrățișând-o strâns pe Nidia minute în șir.

Inițial însă, Mariana a povestit că i s-a interzis să intre la priveghi. „Portarii nu m-au lăsat să intru și vreau să știu temeiul legal! Persecuția la adresa mea continuă și nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii. Mai e cineva care trage sforile acestui conflict care a durat ani de zile între mine și fostul meu soț!”, a spus fosta știristă.

Mariana Moculescu și-a dat fiica în judecată cât tatăl ei era în stare gravă la spital

Întâlnirea emoționantă dintre Mariana și fiica ei a fost neașteptată în contextul în care, în timp ce Horia Moculescu se afla în stare gravă la spital, fosta știristă își dădea fiica în judecată pentru pensie de întreținere. În plus, în trecut, fosta știristă și-a acuzat fiica de consum și trafic de droguri. Pentru VIVA!, Mariana a vorbit despre relația tensionată pe care o are cu fiica ei.

„Este treaba noastră, a familiei, nu cred că este treaba presei! Nu am ce declarație să dau, cu tot respectul, e o treabă de familie, o treabă personală. Am și stipulat acest lucru în cererea făcută la tribunal. Sunt mai multe situații care sper să se rezolve, nu doar asta. Sunt foarte multe. Nu s-a rezolvat nimic până acum. De dinainte de Paște nu s-a rezolvat nimic.

Toate cererile trimise către Guvernul României, către instituțiile importante ale României, către prim-ministru, Senat, Camera Deputaților, DGASPC, și nu s-a rezolvat nimic.

Nu am ajutor din partea nimănui. Eu sunt și născută epigenetic vulnerabilă, venită pe lume cu niște substanțe care au fost interzise în toate țările lumii, care mi-au nenorocit mama, eu sunt născută cu malformații congenitale. Copilul meu suferă, e a treia generație, din cauza acestui hormon sintetic căruia mamei mele i-a fost administrat timp de 12 ani.

Despre asta nu vorbește nimeni. Sunt expusă cancerelor rare și, efectiv, morții. Eu am nevoie să fiu consultată de medici, specialiști”, a declarat Mariana Moculescu, pentru VIVA!.

Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc

După ce a văzut imagini cu fiica ei și Alexandra Velniciuc la priveghiul lui Horia, Mariana a acuzat-o pe actriță că nu s-a comportat cu respect față de fiica ei. Velniciuc și Moculescu au prezentat împreună emisiunea „Atenție, se cântă!”

„Un moment surprins recent între fiica mea, Nidia Mihaela Moculescu, și Alexandra Velniciuc mi-a atras atenția într-un mod extrem de neplăcut. Analizând fotografiile, am observat o atitudine non-verbală care poate fi interpretată ca o formă de presiune asupra copilului meu.

Deși o admir pe Alexandra pentru frumusețea, inteligența și energia sa, reamintesc că ea se află în fața unicului copil al compozitorului Horia Moculescu. Orice interacțiune cu Nidia trebuie să fie marcată de respect și considerație, fără a o expune la tensiuni sau presiuni inutile. Cer ferm ca astfel de comportamente să înceteze și sper ca respectul pentru copilul meu să fie prioritar, în orice situație. Protecția și bunăstarea fiicei mele nu sunt negociabile.

Dacă Alexandra a făcut parte dintre organizatorii funeraliilor fostului meu soț, îi mulțumesc sincer pentru implicare și pentru ajutorul acordat Nidiei. Mi-am pierdut mama la vârsta de 31 de ani și cunosc durerea pierderii și efortul implicat în organizarea unei înmormântări. Așadar, tot respectul meu merge către cei care au sprijinit și protejat fiica mea în acest moment dificil.

Așadar, cuvântul acestei zile îndoliate este: Respect!”, a spus Mariana Moculescu, pentru Click!.

Mariana Moculescu s-a răzgândit și a participat la priveghi

Deși inițial nu a dorit să participe la priveghi, Mariana s-a răzgândit și a și explicat de ce a făcut acest lucru, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Prezența mea la funeralii este un gest de adevăr, nu de imagine. Un gest al cuiva care a trăit, a simțit și a dus povara unei povești intense, nu ideale. Dincolo de tot, am fost parte importantă din viața lui. Și el va rămâne, prin fiica noastră, parte din a mea. Așa rămâne adevărul”, a explicat fosta știristă.

