Cristian Mungiu a câștigat trofeul Palme d’Or în cadrul festivalului de film de la Cannes și a povestit prin ce peripeții a trecut în drum spre România. Regizorul român le-a povestit jurnaliștilor cum a reușit să treacă cu trofeul prin scanner, la aeroportul din Franța.

Cristian Mungiu, întâmplare amuzantă pe aeroportul din Franța

Cristian Mungiu a reușit să ia trofeul Palme d’Or cu producția „Fjord”. La întoarcerea în România, din Franța, regizorul a avut parte de o întâmplare amuzantă, când a fost nevoit să treacă trofeul prin scannerul aeroportului.

„Cred că am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”, a spus regizorul.

El s-a întors în România duminică seara și a fost întrebat cum a reușit să treacă de controlul de securitate din Franța cu trofeul în bagaj. Regizorul a glumit și a spus că a dat peste „singurul francez” care nu avea idee ce este trofeul Palme d’Or.

„Când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit. M-a întrebat ce este, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia şi mi-a zis că pot trece”, a povestit Mungiu, potrivit News.ro.

Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român și a recunoscut că faimosul trofeu i-a pus ceva probleme la controlul bagajelor.

„A fost amuzant şi prima oară, a fost amuzant şi acum. (…) A trecut pe la scanner şi persoana aceea care a scanat, ştiţi cum se uită, bip, bip, la fiecare obiect şi când a văzut chestia aia, a fost foarte uimit. Astăzi am dat peste, cred, singurul francez din Franţa care nu ştia ce e un Palme d’Or, m-a întrebat ce e un Palme d’Or, l-a scos, s-a uitat, l-a frecat cu chestia aia, am întrebat: e periculos?

Mi-a zis nu, nu, cred că nu, puteţi trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Sper să nu fie mai periculos în România”, le-a răspuns Mungiu jurnaliştilor care l-au întâmpinat pe Aeroportul Henri Coandă.

Al doilea trofeu Palme d’Or pentru Cristian Mungiu

Cristian Mungiu a obținut cel de-al doilea trofeu Palme d’Or din cariera lui în cadrul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de la Cannes.

Pelicula „Fjord” a regizorului român a obținut marele trofeu după succesul istoric din 2007 pe care Mungiu l-a avut cu producția „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Regizorul a primit felicitări de la persoane importante precum Nicușor Dan, Ilie Bolojan sau Maia Sandu. Totodată, regizorul Tudor Giurgiu a spus că un astfel de succes ar trebui întâmpinat cu sprijin concret pentru promovarea filmului în curs pentru Oscar, nu doar cu „felicitări oficiale”.

Lunmetrajul „Fjord” a fost inclus de către Ministerul Culturii pe lista proiectelor culturale strategie.

