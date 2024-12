Ce a pățit Mihai Bendeac când a mers să schimbe lentilele ochelarilor: „Moment de imbecilitate”. Actorul a rămas fără o sumă mare de bani

Mihai Bendeac se află în plină promovare a filmului său, Căsătoria” și a vrut să împărtășească o întâmplare de dinaintea marii premiere. Actorul în vârstă de 41 de ani a povestit pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat când a mers să schimbe lentilele unei perechi de ochelari și cum a rămas fără 1.300 de lei.

Mihai Bendeac o ironizează pe Andreea Bostănică

După ce a văzut pe Tik Tok cum Andreea Bostănică s-a plâns că și-a pierdut o brățară Carier în valoare de 27.000 euro, Mihai Bendeac a simțit nevoia să povestească cum a rămas fără o sumă importantă de bani în momentul în care a mers să schimbe lentilele unor ochelari.

Zilele trecute, actorul a spus cum a comandat niște covoare de pe Temu, care nu arătau deloc cu cele din imaginile prezentate.

„Am avut cel mai oribil ajun de Crăciun. Eram ieri în vizită la o prietenă care e în spital, săracă, e foarte grav. M-am dus până la ea, că aveam de filmat niște story-uri pentru o campanie. Și când am ajuns…”, spune Mihai Bendeac care se preface că plânge, ironizând-o pe Andreea Bostănică.

„Nu, n-am să încep să fac ironii despre lucruri de genul ăsta. În schimb, voiam să vă povestesc o chestie. Am o chestie pe suflet. Nu știu cum Dumnezeu s-a întâmplat că m-au convins prietenii mei de la studio să povestesc rahatul ăla care îmi demonstrează nivelul de prostie care zace în mine. Căci, nu-i așa, și cei mai inteligenți oameni de pe pământ au momente de prostie. Nu că eu aș fi inteligent, dar eu am doar momente de prostie. M-au convins ăștia să povestesc despre aventura mea cu aceste covoare de pe Temu. Numai că eu am o chestie care îmi stă pe suflet. Mie, de curând, mi s-a întâmplat un lucru care este, părerea mea, o și mai mare dovadă de prostie absolută”, a spus Mihai Bendeac într-un clip publicat pe Instagram.

Cum a pierdut actorul 1.300 lei când a vrut să-și schimbe lentilele ochelarilor

Mihai Bendeac a mărturisit că poartă o pereche de ochelari în valoare de doar 25 lei, a căror lentile sunt mult prea închise. Așadar, cum a dorit să poarte ochelarii la premiera de gală a filmului „Căsătoria”, actorul a decis să le schimbe lentilele, iar de aici începe întreaga aventură.

„Vedeți acești ochelari pe care eu îi am la ochi în acest moment? Acești ochelari costă undeva în jur de… Când i-am luat eu, și mi-am luat trei, pentru că mi-am făcut foarte mult, undeva la vreo 21-22 de lei. Până în 25 de lei. Deci ceva foarte puțin, extrem de puțin. Și, în momentul în care se apropia premiera filmului Căsătoria, am zis: «Bă, aș vrea să port ochelarii ăștia la premieră». Și am luat două perechi dintre cele pe care le am și am intrat în primul magazin de ochelari din mall. E foarte important să înțelegeți ceva despre mine: mie nu-mi place să dau mulți bani pe niște lucruri. Prefer să fac altceva cu banii respectivi. Intru și mă duc direct la domnișoarele care erau acolo și zic: «Uite, am o premieră de film și aș vrea să port acești ochelari de soare, dar aș vrea să le schimb lentilele. Și aș vrea să fac la ambele perechi». Una dintre domnișoare zice: «Așteptați o secundă». Se duce în spate și vine cu un soi de… ca un ceaslov. Cum avea domnul Trandafir, pentru cei care ați învățat la școală despre celebrul domn Trandafir. Și deschide ceaslovul ăla și acolo erau lentile de diferite culori. Și iau eu una dintre lentilele alea și mă duc până la oglindă, o pun la ochi și era absolut perfectă. Și mă duc și zic: «Da, asta este». Și văd că ia un calculator și a durat cam mult. Și la un moment dat am văzut că a dat să îmi spună ceva, dar nu a avut curajul să îmi spună. Și a întors calculatorul spre mine și m-am uitat și am văzut că scria: 1.350. Adică 13 milioane și jumătate de lei. Eu atunci am avut un mic șoc. Știți că sunt destul de anxios și mi-e teamă să nu fiu cringe. Și când am văzut 1.350 de lei…”, a povestit Mihai Bendeac pe pagina sa de Instagram.

„Singurul lucru pe care am putut să-l fac, am spus: «Una sau amândouă?». Și zice: «1.350 de lei una». Și atunci am stat și în mintea mea a fost așa: Băi, una ce? O pereche sau o lentilă? Eu voiam să-mi pun lentile la două perechi de ochelari. Zic: Hai că o dau pe glumă. Am luat una dintre perechile de ochelari și zic: «Bine, atunci numai una». Și ea s-a uitat și mi-a zis: «Numai una?». Zic: să vezi că era vorba despre o singură lentilă. De fapt, cele două perechi ar fi fost 13 milioane ori 4, cum ar veni. Și eu zic: «Da, numai una». Eu deja transpiram. Cum să dai 13 milioane și jumătate pe niște lentile sau pe o singură lentilă, că totuși îmi era oarecum neclar”, a continuat actorul în stilul său caracteristic.

În cele din urmă, actorul a acceptat să schimbe lentilele cu acel preț uriaș. Astfel, a ajuns să dea 1.300 lei pe o pereche de lentile pentru ochelari care l-au costat sub 25 de lei.

„Aici a fost foarte funny. Zic: «Dar ați putea să-mi spuneți când o să fie gata?». Și zice: «Trei săptămâni, o lună». Zic: «Dar de ce atât?». Zice: «În primul rând, pentru că acești ochelari pe care i-ați adus, ei sunt un pic speciali». În mintea mea era: Da, sunt speciali, că sunt o pereche de ochelari de 25 de lei la care eu pun niște lentile de 13 milioane. Cred că îi face speciali, totuși. «Sunt foarte specialiști și trebuie să îi trimitem pentru montaj la Budapesta»! Zic: «La Budapesta? Iertați-mă, eu trebuie să port neapărat această pereche la premiera filmului». Zice: «Când e premiera filmului?». Zic: «Pe 6 decembrie». Și se uită așa la mine și zice: «Pe 5 decembrie aveți ochelarii». Zic: «Ok, perfect». Zice: «Plătiți acum jumătate sau toată suma?». Eu: «Toată suma». Păream și relaxat că dau 13 milioane pe niște lentile sau pe o lentilă, că nici măcar asta nu știam. Am plătit 13 milioane”, a mai povestit el.

Mihai Bendeac a rămas și fără lentile și fără bani

După o perioadă, actorul a fost sunat de la magazinul de ochelari pentru a fi informat că lentilele nu pot fi schimbate întrucât există riscul să se rupă ramele.

„În momentul în care am ajuns la ieșirea din magazin, mi-am dat seama că premiera filmului este pe 3 decembrie, nu pe 6 decembrie. Că pe 6 decembrie intra în cinema. Premiera aia oficială de gală e pe 3 decembrie. Doamne, să mă opresc acum, să mă întorc? Efectiv, nu. Deci nu m-am mai întors, am plecat. Și pe data de 4 sau 5 am primit un mesaj și mi-au spus că nu se pot monta, pentru că riscă să se rupă ochelarii. Ochelari de 25 de lei, normal că riscă să se rupă. Și cei de la Budapesta au spus că nu pot monta aceste lentile pe acești ochelari extrem de speciali și că ar trebui să-mi aleg alte rame pentru. Și am spus că nu am nevoie de alte rame, că eu îmi doream pentru acești ochelari. Mă gândeam: probabil că o să-mi dea banii înapoi sau ceva de genul ăsta. Și răspunsul a fost: «Atunci păstrăm lentilele pentru un moment potrivit». Și după mesajul ăsta, n-am mai răspuns. Eu n-am mai răspuns la mesajul ăsta. Momentul potrivit pentru ce? Adică ce înseamnă asta? Deci atât sunt de prost. Și am vrut neapărat să-mi iau asta de pe suflet, pentru că mie mi se pare că acea chestie cu covoarele este mai puțin gravă decât acest monument de imbecilitate”, a încheiat el povestea.

