Cum l-au afectat pe Mihai Bendeac anii de bullying din copilărie: „Am trecut printr-o suferință foarte gravă”

Mihai Bendeac (41 ani) a dezvăluit că a decis să devină o persoană cunoscută, celebră, după ce doi ani de zile a fost victima bullying-ului. Actorul a povestit în cadrul unui podcast cum viața lui s-a schimbat drastic din cauza abuzurilor suferite în copilărie.

Mihai Bendeac, victima bullying-ului

Mihai Bendeac, care se află în plină promovare a noului său film, „Căsătoria”, a fost invitat în podcastul lui Damian Drăghici, unde a vorbit despre momentul în care a decis că vrea să fie o persoană celebră. Potrivit acestuia, a luat decizia de a deveni cunoscut, ca o răzbunare față de copiii care l-au agresat în copilărie.

„Am avut parte de 2 ani de zile în copilăria mea în care am trecut printr-o suferință foarte gravă – bătăi din partea colegilor, bullying. Din momentul ăla, tot ce visam să fac pe viitor, orice făceam, tot ce mă gândeam, urma să fie cu mare impact sau celebru. Voiam să fiu un celebru mare avocat sau un mare antrenor de fotbal sau un celebru mare ziarist, totul era în aceeași paradigmă cumva”, a dezvăluit Mihai Bendeac în podcastul lui Damian Drăghici.

Deși a fost o perioadă dificilă din viața lui, actorul mărturisește că nu ar schimba nimic întrucât și aceste abuzuri l-au ajutat să devină persoana care este astăzi.

„Dacă aș da acum timpul înapoi nu-mi dau seama dacă merită să treci prin ce am trecut pentru asta. Dar în același timp sunt recunoscător că s-a întâmplat. Poate nu aș fi avut același drive și atât de multă anduranță dacă nu s-ar fi întâmplat treaba asta”, a explicat Mihai Bendeac.

Suferă actorul de ADHD?

Întrebat de Damian Drăghici „cum stă” cu ADHD-ul, Mihai Bendeac a recunoscut că nu știe dacă suferă de această afecțiune întrucât nu a mers la medic pentru investigații. Pe de altă parte, spune că atât ADHD-ul, cât și OCD-ul i se par afecțiuni care pot veni în ajutorul artiștilor.

„M-am suspectat de-a lungul timpului de ADHD, dar nu mi-aș dori nici să aflu că sufăr de asta, nici nu mi-aș dori să mă controlez în această direcție pentru că mi se pare că este foarte foarte folosibil. Si ADHD-ul și OCD-ul pot fi extrem de folosibile într-un domeniu artistic. Pentru că asta se poate traduce că în ceea ce faci, asta te poate ajuta să eviți momentele de plictiseală. Sau în timpul unui interviu. În orice moment te poate ajuta să eviți cât mai mult să fii plictisitor, pentru că asta te poate ajuta să eviți plictiseala. Trebuie să fie mereu ceva nou, trebuie să se întâmple ceva tot timpul. Și n-aș vrea să scap de asta”, a precizat el.

Mihai Bendeac revine în televiziune

După o perioadă lungă în care a lipsit de pe micile ecrane, Mihai Bendeac a dezvăluit că revine în televiziune. Acesta a precizat că va lucra la două proiecte cu una dintre cele mai bune figuri de pe piața media, dar fără a da nume.

„Da (n.red. – mă întorc în TV) pentru că este un om de televiziune pe care îl consider cel mai mare om de televiziune pe care l-a avut vreodată țara asta și cu care îmi doresc foarte mult să lucrez”, a spus Bendeac în podcastul „Aproximativ Discuții cu Gojira”.

Actorul a precizat că unul din formatele pe care le-a scris va fi difuzat anul viitor.

„Am scris două formate și în mod cert unul dintre ele o să se întâmple la anul și se întâmplă, în primul rând, pentru că mi se pare că e o idee foarte mișto. Am povestit-o… dacă am un proiect de acest gen încerc să îl expun unor oameni care nu se uită la TV. (…) Pot să spun cum se numește proiectul – The Funerall, Înmormântarea”, a mai spus Mihai Bendeac.

