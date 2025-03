Babs este de nerecunoscut. Claudia Iosif și-a făcut o schimbare radicală de look

Claudia Iosif (42 ani), cunoscută în lumea mondenă drept Babs, și-a făcut o schimbare radicală de look. Fosta iubită a lui Dorian Popa a ajuns de nerecunoscut, după ce s-a vopsit. De asemenea, ea a trecut și pragul medicului estetician, însă nu pentru o operație estetică, ci pentru o procedură nouă în România, care ameliorează durerile de spate.

Claudia Iosif, de nerecunoscut după ce s-a făcut blondă

Claudia Iosif, fosta iubită a lui Dorian Popa, a apelat la o schimbare de look. Babs s-a vopsit blondă și pare a fi o cu totul altă persoană. În ceea ce privește vizita la medicul estetician, aceasta spune că are dureri mari de spate, astfel că a apelat la o procedură cu botox, pentru a le ameliora.

„Eu am mai fost blondă… Am făcut injecții cu botox, în trapez, din cauza durerilor mari de spate pe care le am. Procedeul se numește traptox și este unul abia apărut în România. Stau foarte încordată, mai ales când conduc. Încă nu și-a făcut efectul. Peste două săptămâni va trebui să fac din nou, pentru că medicul nu a vrut să-mi facă prea mult botox, fiind prima sesiune”, a declarat Claudia Iosif pentru Cancan.

Babs vrea să își extindă afacerea în Dubai

Claudia Iosif deține un atelier de haine, iar pasiunea sa a apărut încă de mică, de când făcea haine pentru păpuși.

„Am început prin a face haine păpușilor din șosete sau mănuși, din ce aveam la dispoziție, pe la 5-6 ani. Tin minte că de Paște mă ducea mama la magazinul Obor să-mi ia haine noi. Și treceam prin raionul de materiale, aveam o plăcere nebună să le ating. Și-mi imaginam ce aș face din fiecare”, a povestit Babs.

Acum, ea primește numeroase comenzi, majoritatea din Dubai, astfel că fosta parteneră a lui Dorian Popa intenționează să se extindă și în orașul din Emiratele Arabe Unite.

„Nu știu ce-mi va aduce viitorul! Am în plan să mă extind cu un boutique în Dubai. Am multe comenzi de acolo și cred că se va concretiza”, a precizat ea.

