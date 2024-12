Claudia Iosif are un nou iubit, după despărțirea de Dorian Popa? Imaginea care i-a scăpat pe internet

Despărțirea dintre Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, și Dorian Popa a fost una dintre cele mai surprinzătoare vești din lumea mondenă. După mai bine de un deceniu de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, păstrând însă respectul și amiciția. Recent, Babs a reaprins speculațiile despre viața sa personală, după ce a postat, și apoi a șters, o fotografie care ar putea dezvălui o nouă idilă.

Claudia Iosif are un nou iubit, după despărțirea de Dorian Popa?

Claudia Iosif este activă pe rețelele de socializare, unde își ține fanii la curent cu momente din viața sa. De curând, ea a publicat o fotografie în compania unui bărbat musculos, care a atras imediat atenția internauților. Deși imaginea a fost ștearsă rapid, captura a devenit subiect de discuție în online. Cine este tânărul misterios și ce legătură are cu fosta iubită a lui Dorian Popa?

După postarea fotografiei, Babs a venit cu un mesaj care părea să nege orice relație amoroasă. Aceasta a subliniat că este încă „o femeie liberă”, dar gestul său nu a fost suficient pentru a opri speculațiile.

Imaginea recentă „scăpată” pe Instagram a stârnit întrebarea: este Claudia Iosif pregătită să înceapă o nouă relație? Deși mesajul publicat ulterior sugerează că nu, gestul de a împărtăși un moment alături de un bărbat misterios ar putea fi interpretat drept un semn al unei noi etape din viața sa.

Relația cu Dorian Popa: o poveste de iubire de peste un deceniu

Babs și Dorian Popa au fost unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, iar despărțirea lor a șocat fanii. Deși între ei părea că totul merge perfect, cei doi au confirmat că și-au spus adio anul trecut.

Dorian Popa a declarat că despărțirea nu a fost una de basm, dar a fost gestionată cu maturitate.

„Anii de multe ori trec peste noi și lucrurile nu mai coincid. Persoanele nu mai au interese comune, se schimbă, poate își doresc alte lucruri în viață”, a explicat artistul la momentul acela.

De ce s-ar fi despărţit Dorian Popa şi Claudia Iosif

Deși discreți cu detaliile, atât Dorian, cât și Babs, au recunoscut că despărțirea a fost cauzată de acumularea unor probleme personale și profesionale.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a mărturisit Claudia Iosif pentru cancan.ro, la momentul acela.

Fosta parteneră a influencerului a adăugat că, în ciuda separării, cei doi rămân conectați prin amintirile și momentele petrecute împreună.

De la despărțirea de Dorian Popa, Babs a fost extrem de discretă. Totuși, activitatea sa din social media sugerează că este hotărâtă să își trăiască viața la maximum. Fotografia ștearsă nu face decât să alimenteze curiozitatea fanilor săi.

