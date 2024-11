Dorian Popa și-a primit sentința după ce a fost prins sub influența drogurilor la volan. Cum vor arăta următorii doi ani din viața vloggerului

Dorian Popa a primit sentința după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Artistul în vârstă de 36 de ani a fost testat pozitiv pentru canabis cu aparatul Drugtest și i-a fost făcut dosar penal, după ce a fost oprit în trafic în localitatea Domnești, pe 27 octombrie 2023. Citește în continuare pentru a vedea ce decizie au luat magistrații în privința lui.

Dorian Popa și-a primit sentința după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan

Marți, 26 noiembrie, magistrații au decis în privința lui Dorian Popa, la un an de când infuencerul a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Vloggerul a fost condamnat la 8 luni de închisoare, pedeapsă care a fost înlocuită cu un termen de supraveghere pe o durată de doi ani.

„Soluția pe scurt: Stabilește pedeapsa de 8 luni de închisoare în sarcina inculpatului POPA DORIAN-LAURENȚIU,(…), fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența unor substanțe psihoactive (infracțiunea din data de 27.10.2023). Amână aplicarea pedepsei de 8 luni închisoare stabilite prin prezenta pe un termen de supraveghere de 2 ani”, se arată în decizia instanței, potrivit WOWbiz.ro.

Ce înseamnă acest lucru? Dorian Popa nu va face închisoare, însă va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune Ilfov de câte ori va fi chemat, să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa, să anunțe dacă își schimbă domiciliul ori dacă are deplasări mai lungi de 5 zile și să plătească cheltuielile de judecată.

Dorian Popa și-a recunoscut greșeala

Dorian Popa a recunoscut că a greșit, atât în cadrul procesului, cât și în fața comunității sale online. La scurt timp după incident, influencerul a publicat un videoclip pe YouTube în care și-a cerut iertare de la urmăritorii lui. Tot atunci, vloggerul a povestit versiunea lui asupra celor întâmplate.

„Vreau să îmi cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, care își încep dimineața cu vloggurile mele. Am greșit indiscutabil la vârsta și experiența pe care le am. Clar nu am circumstanțe atenuante. Îmi pare nespus de rău! Prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ. Nu vreau nicio secundă să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Mare atenție, nu mă scuz, îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Nu sunt aici să mă ascund.

Recunosc, am consumat canabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret, mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și la câteva zile după ce ai consumat. Procesul meu idiot de gândire, în momentul ăla, a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări programată demult, unde nu voiam să conduc, iar aici știți foarte bine că îl am ca șofer pe Edi, care m-a condus la toate concertele prin țară în perioada în care am avut genunchiul rupt. Și uite așa am făcut greșeala asta tâmpită”, spunea Dorian Popa în urmă cu un an, pe YouTube.

