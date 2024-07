Sam Smith, imobilizat la pat din cauza unui accident grav la ski: „Am fost coborât într-un sac de sânge”

Sam Smith, celebrul muzician britanic, a trecut printr-o încercare grea la începutul acestui an, după ce un accident de ski i-a schimbat complet viața. În urma unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior (ACL), artistul a fost forțat să stea imobilizat timp de o lună, o experiență pe care a descris-o ca fiind „groaznică”. Accidentul a avut un impact major asupra carierei și vieții sale personale, dar și a oferit ocazia de a reflecta și de a se reinventa.

Sam Smith nu a putut merge timp de o lună din cauza unui accident grav la ski

La începutul acestui an, Sam Smith a fost văzut folosind un baston și o orteză pentru picior ca suport în timp ce se plimba prin New York. În timpul unei apariții recente la podcastul „Sidetracked with Annie and Nick”, muzicianul a dezvăluit că a avut nevoie de acest echipament după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior (ACL) într-un accident de ski.

„Mi-am rupt complet ligamentul încrucișat anterior. Schiam. Am fost un idiot și am mers pe o pârtie neagră în a doua zi”, a explicat Sam Smith potrivit rollingstone.com.

Incidentul a fost atât de grav încât muzicianul a fost coborât de pe munte într-un sac de sânge. Decizia de a nu se opera a fost una dificilă, dar Sam Smith a ales să urmeze o cale de recuperare non-chirurgicală. În ciuda acestui fapt, el a fost nevoit să stea imobilizat timp de o lună, o experiență pe care a descris-o ca fiind „groaznică”. Ligamentul încrucișat anterior este crucial pentru stabilitatea genunchiului, iar recuperarea completă poate dura până la nouă luni.

„Am fost coborât într-un sac de sânge. A fost cel mai rău. Este ceva permanent. ACL-ul, sau ligamentul încrucișat anterior, este un ligament stabilizator al genunchiului care necesită în medie șase până la nouă luni pentru a se vindeca atunci când este rănit. Se află între oasele tale și te ajută să sari și să te miști energic. (…) S-a rupt complet, iar eu am decis să urmez calea non-chirurgicală, dar nu am putut merge timp de o lună pe acest picior, și a fost groaznic”, a mai spus artistul internaţional pentru sursa menţionată anterior.

Această accidentare a venit într-un moment de mare activitate pentru Sam Smith. În 2023, el a fost în turneu timp de șapte luni pentru a promova albumul „Gloria”, o producție energică, care a introdus mai multă coregrafie în setul lor decât oricare dintre turneele lor anterioare. Ieșind din acest turneu doar pentru a fi imobilizat de un accident de ski a fost dezorientant pentru cântăreț.

„A fost prima dată când nu am putut să mă mișc și țineam un pic de greutate. Eram foarte anxios. Am folosit asta ca pe o scuză pentru a-mi pune lucrurile în ordine”, a mai spus Sam Smith.

Sam Smith, pe numele său complet Samuel Frederick Smith, s-a născut pe 19 mai 1992 în Londra, Anglia. De-a lungul anilor, el s-a impus ca unul dintre cei mai talentați și apreciați artiști din industria muzicală contemporană. Cunoscut pentru vocea sa distinctă și emoționantă, Sam Smith a cucerit inimile publicului din întreaga lume prin melodiile sale pline de sensibilitate și sinceritate.

Sursa foto: Facebook

