Cum arată Anastasia, fiica cea mică a lui Liviu Vârciu

În prezent Liviu are o relație de câțiva ani cu Anda Călin cu care are doi copii, o fată și un băiat, acesta din urmă venind pe lume în urmă cu câteva luni. Artistul mai are o fată mai mare, Carmina (18 ani), dintr-o relație anterioară.

Cu curând, Vârciu a postat pe rețelele de socializare o imagine cu fata sa cea mică, Anastasia, care este imaginea celebrului ei tată. Șatenă, cu ochii negri și un zâmbet care te cucerește din prima clipă, Anastasia a făcut furori printre internauți.

„Am o grămadă de defecte, dar fac copii frumoși”, a scris Liviu Vârciu în mesajul care însoțea fotografia cu fiica sa cea mică, în vârstă de 3 ani.

Artistul și-a văzut visul îndeplinit în luna mai a acestui an când iubita sa, Anda, a adus pe lume și un băiețel.

Sursă foto: Instagram

