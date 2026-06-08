Dezvăluiri după moartea medicului rezident de 32 de ani, de la Floreasca. Ce urma să facă 

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Cazul tânărului medic rezident de doar 32 de ani care a murit spitalul Floreasca a șocat întreaga comunitate medicală. Totul s-a întâmplat sâmbătă după-amiază, 6 iunie 2026, când a fost găsit fără suflare, la scurt timp după ce intrase în tura de gardă.

Medic rezident de 32 de ani, găsit fără suflare

UPDATE: Conform unor surse citate de Antena 3 CNN, medicul rezident care a fost găsit mort, și-ar fi administrat Fentanyl. El a fost găsit mort sâmbătă, 6 iunie 2026, într-o baie a spitalului Floreasca.

Se pare că primele concluzii ale medicilor legiști arată că bărbatul și-a administrat substanța numită Fentanyl.

Fentanilul este un opioid sintetic de până la 50 de ori mai puternic decât heroina și de 100 de ori mai puternic decât morfina. Există două tipuri de fentanil: fentanil farmaceutic (prescris de medic) și fentanil produs ilegal. Ambele sunt considerate opioide sintetice.

Cele mai multe cazuri recente de supradoză asociate cu fentanilul sunt legate de fentanilul produs ilegal, care este distribuit pe piețele ilegale de droguri datorită efectelor sale similare heroinei. Acesta este adesea adăugat în alte droguri din cauza potenței sale extreme, ceea ce face drogurile mai ieftine, mai puternice, mai addictive (creează mai ușor dependență) și mai periculoase. Fentanilul amestecat cu orice alt drog crește riscul unei supradoze fatale.

Fentanilul produs ilegal se găsește pe piața drogurilor în diferite forme, inclusiv sub formă de pulbere și lichid.

Fentanilul sub formă de pulbere poate fi amestecat cu alte droguri, precum heroina, cocaina și metamfetamina, și poate fi transformat în pastile care seamănă cu alte opioide eliberate pe bază de prescripție medicală.

Fentanilul lichid poate fi amestecat în spray-uri nazale sau în picături pentru ochi.

Ce planuri avea Alexandru Cristian Neacșu

Alexandru Cristian Neacșu era medic rezident și a fost găsit fără suflare la spitalul Floreasca, la scurt timp după ce intrase în tură.

Conform managerului Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, Mihaela Rață, bărbatul urma să își desfășoare activitatea ca medic specialist în acest spital, după ce dădea examenul de specialitate din acest an.

Alexandru făcuse deja mai multe gărzi la începutul anului în cadrul Spitalului Floreasca și urma să continue parcursul profesional până să obțină specializarea completă.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu spune că acesta era „un profesionist foarte bine pregătit și un om deosebit”, punând accentul pe aprecierea de care tânărul se bucura în rândul colegilor.

„De anul trecut am fost în discuţii ca să vină la noi în spital, şi în ianuarie am scos postul de rezident an 5 la concurs, dumnealui a dat examen, a promovat examenul şi deja devenise rezidentul nostru. Cred că în februarie a făcut câteva gărzi la noi, putem să spunem că era o persoană deosebită, că era un medic foarte bun, foarte bine pregătit profesional, cu forţă de muncă, deschis, colaborant, era un om minunat.

Urma să termine pregătirea în Rezidenţiat, să termine anul 5, la Bucureşti, la Floreasca era dumnealui, după care să dea examenul de specialitate, la încheierea pregătirii în Rezidenţiat ei dau examenul în specialitate şi promovează medici specialişti. Promova medic specialist şi venea la noi la Giurgiu.

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Era foarte încântat că vine la noi, i-a plăcut la noi în spital, din toate punctele de vedere, colectivul i-a plăcut foarte mult, pentru că asistentele noastre sunt foarte bine pregătite, i-a plăcut radiologia, au nevoie de investigaţii pentru un diagnostic diferenţial, le trebuie şi un CT, le trebuie mai multe, i-a plăcut şi radiologia şi colaborarea cu personalul de acolo, laboratorul la fel, i-a plăcut că se mişcă lucrurile repede. Nefiind aşa aglomeraţie ca la Bucureşti se mişcă mai repede laboratorul sau radiologia, în mod cert lucrul ăsta”, a precizat managerul SJU Giurgiu, scrie știrileprotv.ro.

Era căsătorit și avea doi copii

Tânărul medic avea acasă o soție și doi copii minori. El trebuia să se alăture echipei de la secția de urgențe a Spitalului județean de Urgență Giurgiu. Managera spitalului a mărturisit că acesta avea acasă doi copii mici, care vor crește de acum fără tată.

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„Simt o tristeţe foarte mare, ca om gândind că avea şi doi copii mici, familie, avea tot viitorul în faţă, a muncit atâţia ani ca să ajungă medic specialist, foarte mare tristeţe şi regret. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace, familiei multă putere”, a mai completat managera SJU Giurgiu.

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