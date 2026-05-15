Mihai Trăistariu, declarații scandaloase despre Mădălina Manole: „Dacă nu era combinată cu Șerban Georgescu, poate nici nu reușea”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mihai Trăistariu a fost invitat la podcastul moderat de Jorge. Cântărețul a făcut declarații controversate despre regretata Mădălina Manole, spunând că a reușit în carieră doar pentru că „s-a combinat” cu compozitorul Șerban Georgescu. Iată ce a spus artistul.

Mihai Trăiastariu, vorbe grele despre Mădălina Manole

Cântărețul a vorbit în cadrul podcastului despre faptul că mulți tineri artiști au o imagine greșită despre industria muzicală și susține că cel mai rapid mod de a te afirma este de a te cupla cu cineva cunoscut.

Artistul a vorbit și despre Mădălina Manole, spunând că a ajuns atât de departe în carieră pentru că s-a cuplat cu Șerban Georgescu, compozitorul ei.

Citește și: Marian Manole rupe tăcerea despre fiul adolescent al Mădălinei Manole. „M-aș bucura ca tatăl lui să audă!” Ce se întâmplă cu Petru Jr. la 15 ani de la moartea mamei sale

„Mădălina Manole s-a combinat cu Șerban Georgescu. Nu știu dacă îi cunoști, n-ai prins. P e Mădălina o știu doar din filmare. Dacă nu era Șerban Georgescu, compozitorul ei, cuplat cu ea, care să-i facă piesele alea fabuloase, poate că nici nu reușea. Vorbim de Mădălina Manole care umplea stadioane, după care s-a stins din carieră și atunci ea probabil și-a luat viața, cum zic oamenii”, a declarat Mihai Trăistariu.

Jorge a rămas șocat și a ripostat imediat, spunând că este strigător la cer să spună așa ceva.

„Vorbești despre o persoană care nu mai e printre noi și spui că cariera ei s-a bazat pe faptul că a fost într-o relație cu compozitorul ei. Strigător la cer ce spui! Păi e ditamai talentul național”, i-a răspuns gazda podcastului.

Citește și: Mădălina Manole ar fi împlinit 56 de ani. Imagini de colecție cu „Fata cu părul de foc”

La rândul lui, Trăistariu a spus că nu este suficient să ai talent ca să construiești o carieră de succes. El spune că relațiile, contextul, controversa și oportunitățile sunt adesea mai importante decât talentul.

„Tu știi câte voci rămân acasă”, a replicat Trăistariu.

Ce a spus publicul despre declarațiile controversate ale artistului

Discuția dintre Mihai Trăistariu și Jorge a stârnit multe comentarii și a devenit virală pe internet. Mulți internauți i-au dat dreptate artistului, spunând că Mădălina Manole a avut multe avantaje din relația cu Șerban.

„Și eu sunt de părere cu Mihai. Uitați-vă cum era Mădălina când s-a lansat, era ca un înger venit pe pământ. Relația cu Șerban a venit la pachet cu multe avantaje: el era dintr-o familie foarte bună, era un compozitor extraordinar, îi putea oferi toată protecția de care avea nevoie o fată atât de frumoasă ca ea”, a comentat un internaut.

Alții au spus că declarațiile artistului sunt un adevăr pe care mulți nu vor să îl recunoască.

„Cred totuși că acesta este un moment în care el spune cum stau lucrurile în industria muzicală din România și este sincer”, a fost un alt comentariu.

Totuși, ceea ce nimeni nu a putut contesta a fost vocea și talentul înnăscut al regretatei Mădălina Manole. Mulți internauți au fost de părere că oportunitatea este importantă în orice fel de situație, nu doar în muzică și că în viață este important să știi să profiți de ocaziile care se ivesc.

Urmărește-ne pe Google News