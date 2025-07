Marian Manole a făcut o serie de declarații neașteptate despre nepotul său, Petru Jr., fiul Mădălinei Manole. Băiatul are în prezent 16 ani și locuiește cu tatăl lui, Petru Mircea.

Marian Manole, dezvăluiri neașteptate despre fiul Mădălinei Manole

La 15 ani de la moartea fulgerătoare a Mădălinei Manole, fratele ei, Marian Manole, trăiește cu o durere care nu s-a estompat: nu și-a cunoscut niciodată nepotul, fiul regretatei artiste. Deși și-a dorit din suflet să-l vadă măcar o dată, accesul i-a fost refuzat în mod repetat de către tatăl copilului, Petru Mircea. Lui Petru Jr. nu i se permite să-și vadă unchiul.

Într-un interviu recent emoționant pentru Spynews, Marian Manole a mărturisit:

„Nu mi-am cunoscut nepotul niciodată! Doar din presă, din poze, din fotografii apărute de-a lungul timpului. La cimitir nu l-am întâlnit niciodată. M-aș bucura, poate pe această cale, ca tatăl lui să audă… Acum doi ani m-am întâlnit cu tatăl lui, dar nu și cu nepotul meu. Sincer, nici nu știu cum arată.”

Ultima încercare de a-l vedea a avut loc în urmă cu trei ani, când Marian s-a dus la poarta casei din Otopeni unde locuiește Petru Mircea. Întâmpinarea a fost dureroasă, iar momentul a lăsat urme adânci.

„Am fost acum 3 ani, într-o primăvară, la poarta casei din Otopeni a Mădălinei să îmi văd nepotul și nu pot să reproduc, nu vreau să vă povestesc, că am mai povestit la timpul respectiv cum am fost întâmpinat, cum mi s-a vorbit și ce haos a ieșit acolo. Nu am fost lăsat să îmi văd nepotul” – a adăugat Marian Manole.

Marian Manole, dezolat că nu-și poate vedea nepotul

Fiul Mădălinei Manole, Petru Jr., a împlinit 16 ani în iunie 2025 și este crescut exclusiv de tatăl său. Marian Manole spune că nu a primit niciodată explicații clare pentru această distanțare și că promisiunile de a-l vedea au rămas fără urmări.

“Acum trei ani a fost ultima încercare. Promisiuni din partea lui (n.r. Petru Mircea). Băiatul meu l-a tatonat prin telefon și s-a promis, de-a lungul anilor… după pandemie, că i-l va prezenta. (…) Promite și rămân promisiunile deșarte. Mai mult nu am ce să fac” – a mai precizat fratele M[d[linei Manole pentru aceeași sursă.

Pe rețelele sociale, Marian postează frecvent mesaje dedicate surorii sale și nepotului pe care nu l-a putut strânge niciodată în brațe. Într-unul dintre ele, scria:

„Poate mă ține Dumnezeu pe pământ și pot să-l cunosc cândva. Prin venele lui curge sângele mamei lui. El este primul Manolist și are o sarcină importantă: să ducă mai departe memoria Mădălinei.”

În ciuda durerii, Marian Manole continuă să spere că într-o zi va putea să-și vadă nepotul și să-i vorbească despre mama lui, „fata cu părul de foc”, care a lăsat o amprentă profundă în muzica românească și în inimile celor care au iubit-o.

Foto – arhivă

