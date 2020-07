De ce s-a sinucis Mădălina Manole chiar de ziua ei

În urmă cu 10 ani, pe 14 iulie 2010, România a avea să o piardă pe una dintre cele mai bune voci ale muzicii ușoare – Mădălina Manole. Îndrăgita artistă s-a sinucis chiar în ziua în care ar fi împlinit 43 de ani. Moartea ei violentă și fulgerătoare a șocat lumea showbiz-ului românesc și a lăsat un gol imens în sufletele românilor.

Gestul Mădălinei Manole de a-și lua propria viață chiar de ziua ei scoate la iveală nefericirea artistei, atât pe plan personal, cât și pe plan muzical. Potrivit specialiștilor, artista ar fi vrut să-și conserve imaginea construită cu atâta trudă, dar nu a reușit. Iar deznădejdea ar fi împins-o să facă un ultim gest extrem, fără a da cuiva șansa să o mai poată salva.

Psihiatru: un gest suicidar nu vine niciodată dintr-o pornire de moment

„În ziua de naștere, ca și de Crăciun sau de Anul Nou, fiecare își face bilanțul – câți ani ai, ce ai făcut. Persoanele care suferă emoțional foarte puternic devin în astfel de momente și mai vulnerabile. Bilanțul nu ține de lucrurile concrete – avere, soț sau copil. Dacă tu constați că ai o familie, ai făcut un copil și totuși nu te simți bine, devii și mai lipsit de speranță”, a explicat psihiatrul Adina Maria Bîtfoi, medic la Spitalul „Alexandru Obredgia”, într-un interviu publicat în „Mădălina, viața și moartea unei vedete”, o lucrare biografică a artistei, făcută de Adevărul în 2010.

Specialiștii susțin că Mădălinei i-a fost imposibil să vadă ieșirea din suferința sufleteasă pe care o avea.

„Gestul ei a fost singura ‘rezolvare’ pe care a găsit-o. A fost un suicid extrem de hotărât, făcut la o oră târzie din noapte, în așa fel încât să nu mai existe posibilitatea de salvare”, a concluzionat psihiatrul.

Potrivit psihologilor, alegerea zilei de naștere pentru a-ți pune capăt zilelor are o importanță simbolică.

„Momentul ales a fost o aniversare pe care a transformat-o într-o comemorare. Cred că a fost un fel de termen, între orele 12:00 și 00:00, în care ea a așteptat să se întâmple ceva, un gest sau să primească un cadou anume. Decizia ei de a-și lua viața nu a venit peste noapte, cu siguranță a fost o acumulare, pe fondul unei structuri cu o anumită sensibilitate artistică. Mădălina ajunsese, probabil, într-un moment când nu mai avea prea multe așteptări și își punea întrebări legate de viitorul ei, ca femei și ca VIP”, a relatat psihologul Augustin Cambosie, conform sursei menționate mai sus.

Psihologul a mai adăugat că rudele și apropiații artistei sunt, într-o oarecare măsură, complici la gestul extrem al cântăreței: „Ei ar fi trebuit să știe ce se întâmplă, pentru că ea a mai avut tentative. A fost un fel de SOS lansat către cei din jur, dar aceștia nu l-au perceput ca atare!”

Psihologul Hanibal Dumitrașcu este de părere că Mădălina Manole era predispusă unei drame de acest gen: „O structură infelxibilă de personalitate, perfecționistă, cu o imagine de sine distrusă. Nu a putut să-și conserve acea imagine de zeiță. Mădălina era mai mult decât oamenii obișnuiți, era prizoniera nostalgiei. Trăia anxietatea ratării și, în cele din urmă, a ales să-și sfârșească viața printr-un cerc perfect închis: unde a început, acolo s-a sfârșit, de ziua ei de naștere.”

Cele trei tentative de sinucidere eșuate ale Mădălinei Manole

Mădălina Manole nu a reușit să-și țină în frâu demonii interiori și a căzut pradă gândurilor sumbre, intrând în depresie. În ultimele trei luni de viață, acea Magda veselă și zâmbitoare pe care o știa toată lumea se schimbase complet, se transfigurase fizic și comportamental. Gestul extrem al vedetei părea de neînțeles pentru o țară care o venerase la începutul anilor ’90, dar și pentru românii din străinătate care participau cu miile la concertele pe care ea le susținea în Germania, Canada sau Statele Unite ale Americii. În urma anchetelor amănunțite, s-a stabilit că artista a mai avut trei tentative de suicid care i-au eșuat.

O primă tentativă a fost pe 11 mai 2010, o zi importantă pentru Mădălina Manole – ajunul lansării celui mai nou album “09 Mădălina”.

„S-a întâmplat pe 11 mai, cu o zi înainte de lansarea albumului, când după o emisiune matinală și-a manifestat o teamă – despre care n-am putut afla mai multe atunci – și dorința de a nu mai apărea nicăieri. S-a dus acasă și a trecut prin tot felul de stări cumplite. Era alt om la față. Mi-a spus că a băut ceva. După aceea s-a dovedit că își pusese câteva picături de diluant în puțin suc, dar nu apucase să-l înghită pentru că a scuipat băutura. Am simțit miros de diluant când m-am apropiat s-o sărut”, povestea Petru (Puiu, cum îi spunea vedeta) Mircea la scurt timp după moartea ei.

Cea de-a doua tentativă de sinucidere a Mădălinei Manole a avut loc pe 17 iunie, la nouă zile după ce fiul său împlinise un an. Artista a luat atunci un pumn de Paracetamol și Ibuprofen. Ciprian Antochi, un foarte bun prieten al artistei, confidentul ei încă din 1992, a fost cel care a sjuns primul la ea după tentativă: „Puiu era la muncă și m-a sunat pe mine . Eu am ajuns acasă la ei, iar ea, foarte nonșalantă, ea bea lapte mult. Sunase un doctor și îi spusese să bea lapte. N-a vrut să meargă la doctor de teamă să nu se alfe în presă, că totul s-ar fi dus de râpă. După o oră i s-a făcut rău, o durea rău stomacul. Am convins-o atunci să mergem la doctor, dar tot drumul se chinuia de durere și repeta . Se gândea la aceste lucruri după ce făcea prostiile, nu-și asuma nimic înainte.”

A treia tentativă a avut loc cu trei săptămâni înainte să moară. Artista încercase să-și injecteze aer în vene cu o seringă. Se pare că Mădălina i-ar fi arătat soțului urmele puncțiilor, spunându-i că a făcut acel gest pentru a-și pune capăt zilelor, lucru pe care, de altfel, i-l spunea mereu după ce făcea „prostii”.

Mădălina Manole, un simbol al artistului desăvârșit

Cu 9 albume lansate, diverse compilații și o mulțime de colaborări muzicale cu unele dintre cele mai mari voci ale României, Mădălina Manole a rămas un simbol al artistului desăvârșit.

În adolescență, cea supranumită „Fata cu părul de foc” s-a remarcat pe plan muzical la Cenaclul Flacăra unde a participat la mai multe spectacole împreună cu Ștefania Ghiță într-un duet intitulat „Alfa și Beta”. Între anii 1982 și 1985 cântăreața urmează cursurile Școlii Populare de Artă, făcând parte din grupul care i-a avut ca mentori pe Mihaela Runceanu și Ionel Tudor. În 1988 a câştigat o menţiune la Festivalul de Muzică de la Mamaia, cu piesa „Un om sentimental”. Începând cu 1991, una dintre piesele sale, compusă de Șerban Georgescu și intitulată „Fată dragă” câștiga popularitate la posturile radio din țară și avea să devină „compoziția de semnătură” a artistei. În anii ‘90 multe dintre melodiile ei s-au bucurat de un succes fulminant, printre cele mai cunoscute piese regăsindu-se „Ei şi Ce”, „Te-am văzut mi-ai plăcut”, „Vreau să te uit”, „A fost iubire”, „Tu n-ai avut curaj”, la care a lucrat alături de Şerban Georgescu.

În anul 1997, lansează albumul „Lină, lină Mădălină”, moment în care înregistrează două premiere remarcabile: devine primul nume al muzicii pop românești care intră în catalogul unui mare producător muzical internațional și prima artistă de muzică pop care are curajul să interpreteze folclor autentic, în manieră originală, cu o orchestră de muzică populară condusă de Dorel Manea. În anul 2000, obține distincții pentru cea mai bună interpretă pop și cea mai bună voce feminină a anului la Premiile Radio România și respectiv, Premiile Industriei Muzicale din România. În 2000, albumul „Dulce de tot” este considerat drept cel mai bun album pop de către Radio România Actualități.

Pe data de 19 februarie 2010, Mădălina Manole lansează un nou album. Materialul discografic se intitulează „09 Mădălina Manole” și reprezintă cel de-al 9-lea și ultimul album al îndrăgitei artiste.

Marea iubire a Mădălinei Manole și primul ei soț a fost compozitorul Șerban Georgescu. Cei doi s-au căsătorit în 1994. După o relație de 15 ani, au divorțat. Artista și-a refăcut viața sentimentală și s-a căsătorit cu Petru Mircea, inginer de sunet și manager de evenimente. Pe 9 iunie 2009, după multe încercări eșuate, Mădălina Manole a devenenit mamă, aducând pe lume un băiețel, Petru Mircea Jr. Un an mai târziu, pe 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani, îndrăgita artistă și-a pus capăt zilelor.

