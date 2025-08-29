David Pușcaș s-a îndrăgostit? Ce declarație i-a făcut unui bărbat de pe Tik Tok

David Pușcaș trece prin clipe dificile. Băiatul își petrece aproape tot timpul făcând live-uri pe Tik Tok, acolo unde îi roagă pe utilizatori să îl ajute cu bani și unde discută mai multe aspecte din viața lui. El a primit recent interdicție pe TikTok să facă live și riscă să îi fie închis contul. Totuși, după ce a trecut de această interdicție, fiul adoptiv al Luminiței Anghel a făcut o mărturisire despre un bărbat de pe platformă, căruia i-a spus că îl place.

David Pucaș, declarații despre un bărbat de pe TikTok: „Te-am plăcut din prima clipă”

Într-unul dintre live-uri David Pușcaș a intrat alături de un utilizator, care i-a spus pe șleau anumite lucruri, cum ar fi faptul că nu e normal să ceară bani și că ar trebui să fie mai responsabil și să aibă un loc de muncă. La auzul acestor cuvinte, David Pușcaș a reacționat imediat, acuzându-l pe bărbat că este prea dur cu el.

David Pușcaș: Ești dur cu mine

Utilizator TikTok: Eu sunt dur pentru că țin la tine

David Pușcaș: Ești și mai mic decât mine

Utilizator TikTok: Eu la 20 de ani mi-am strâns niște bănuți, la 20 de ani sunt mutat singur, plătesc o chirie. Tu la 28 ești mutat singur și ai dormit sub scări. Ce faci acum doar dramatizezi. Mi-ai spus că sunt rău, eu nu m-am luat de tine în live-ul ăsta.

David Pușcaș: Nu ești rău la modul ăla, dar înțelege că ești dur cu mine. Cuvintele tale mă rănesc, poți să înțelegi?

Utilizator TikTok: Păi te rănești singur. Prietenii nu trebuie să îți spună totul drăguț.

David Pușcaș: Poți să înțelegi că sunt un om sensibil și mă doare?

Utilizator TikTok: Fii și deștept pe lângă sensibil să îți dai seama că nu ți le spun cu răutate

David Pușcaș: Nu e vorba că nu îmi pasă. Țin la tine și mă doare că țin la tine și ești dur cu mine, că dacă nui îmi păsa de tine, nu-mi păsa, crede-mă

Utilizator TikTok: Pe tine te dor mai mult cuvintele și adevărul, abia apoi îți pasă de mine

David Pușcaș: Mi-a plăcut de tine din primul minut în care te-am văzut. Înțelegi? Ca și cum ești tu, cum joci aici, cum arăți, cum vorbești, like the whole thing. Nici nu visam

Utilizator TikTok: Și eu sunt foarte sensibil, chiar dacă nu arăt. Dar dacă tu îți lași partea asta, te-aș lovi fix unde te doare și nu vreau să te văd la pământ. Dacă tu le arăți oamenilor că ești sensibil, oamenii ghici ce o să facă? O să te facă cerșetor, o să te înjure și tu ce o să faci. O să plângi pe live-uri și nu rezolvi nimic. Dacă tu îmi spui mie că nu ai făcut 4000 într-o lună, am închis. Trebuie să știi să îți gestionezi bănuții.

David Pușcaș cerea 400 de lei de întreținere pe TikTok

Recent, David Pușcaș cerea bani de întreținere pe TikTok. El a spus că nu știe ce va mânca sau ce va face și le-a spus oamenilor ce are în frigider.

„Sunt efectiv ruinat, sunt la un pas de glorie, efectiv 7 zile interdicție de pe live, nu știu ce o să mănânc, nu știu ce o să fac. Vă rog, dacă vreți să mă ajutați să strângem 428 de lei, vă las contul meu, pentru întreținere. Nu mai am nici ce să mănânc, efectiv, mai am așa o brânzică și pâine, care nici aia nu mai e bună. O să mă duc la o prietenă, o să-mi pună o masă caldă, o să fac TikTok de la ea să vă arăt ce mi-a pregătit”, a spus tânărul.

