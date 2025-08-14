De ce nu și-a găsit David Pușcaș un loc de muncă. La ce job visează fiul adoptiv al Luminiței Anghel

David Pușcaș se află de mai mult timp în centrul atenției, mai ales după scandalul pe care îl are cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, de mai mulți ani. Este bine știut faptul că tânărul nu muncește și nu a avut un loc de muncă stabil până acum. El se întreține din banii pe care oamenii îi donează pe live-urile lui de pe Tik Tok. Se pare că tânărul visează la un anumit job, de aceea nu vrea să accepte orice alt loc de muncă. Iată despre ce este vorba.

David Pușcaș visează la un job în televiziune

David Pușcaș nu are un loc de muncă stabil, deși nu are pe nimeni care să îi asigure traiul. Acesta nu mai ține legătura cu mama lui adoptivă și singurele venituri pe care le are sunt cele din donațiile de pe Tik Tok. Tânărul este foarte activ pe internet, acolo unde le-a mărturisit oamenilor că nu și-a găsit un loc de muncă. Acesta este unul dintre subiectele de mare interes pe platforma lui.

El a dezvăluit și motivul pentru care încă nu și-a găsit un loc de muncă. În cadrul unui live pe TikTok, unde a intrat și moderatoarea unei emisiuni mondene, David Pușcaș a atins și subiectul delicat pentru el: faptul că nu are de muncă.

Se pare că fiul adoptiv al Luminiței Anghel s-a obișnuit să trăiască de pe o zi pe alta din mila oamenilor care îi donează bani pe internet. Tânărul a dezvăluit că nu vrea orice job, ci vrea să lucreze în televiziune sau să fie actor în filme sau seriale.

David Pușcaș se consideră un artist și crede că dacă provine din familia Luminiței Anghel, oamenii ar trebui să îi ofere o șansă de a își demonstra talentul. Cei doi nu mai țin legătura de multă vreme, iar cântăreața a vorbit, la un moment dat, despre relația defectuoasă pe care a avut-o cu David, spunând că acesta obișnuia să șantajeze emoțional și să amenințe.

„Da, vreau să muncesc și știi că sunt un artist și știi că locul meu e pe post și în seriale și în filme și pe TV, asta e creația mea. Sunt fiul Luminiței Anghel, asta am-a făcut mama. De ce m-a adoptat atunci? Trebuia să mă lase la casa de copii, să mă lase într-o familie normală. Mai bine mă nășteam în familia ta și tot eram pe post. Asta le-am explicat oamenilor. Mai bine mă nășteam într-o familie normală decât să duc chinul pe care îl duc acum. Nu vreau să stau doar pe live, că mi-e frică să trăiesc doar din live, e adevărul. Vreau job, dar vreau un job frumos, unde să mă simt bine și să mă duc de plăcere, nu să lucrez pentru niște străini”, a spus David Pușcaș.

A încercat să aibă mai mult joburi

David Pușcaș a încercat să aibă mai multe locuri de muncă, însă fără succes. La un moment dat, el a fost barman și lucra cu ziua, însă lucrurile nu au mers deloc bine. Chiar el a recunoscut că nu se pricepe să își gestioneze finanțele, mai ales că a preferat să își cumpere haine, în loc să își plătească datoriile la întreținere.

Luminița Anghel a povestit în cadrul unui podcast despre relația ei cu fiul său adoptat, după ce 10 ani a preferat să nu vorbească despre acest subiect. El a spus că David era agresiv și îi amenința familia. Mai mult, artista a povestit că tânărul a fost violent cu fratele lui vitreg, fiul biologic al Luminiței Anghel.

„Nu s-ar fi schimbat nimic, niciodată, dacă el nu începea să aibă acest comportament absolut deviant în familia mea și să-mi pună viața mie în pericol și viața lui Filip. Eu n-am putut să-l las pe băiatul cel mare niciodată cu Filip singur. Nu vrei să știi ce priviri, câtă ură”, a povestit artista.

