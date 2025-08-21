David Pușcaș, apel îngrijorător în mediul online: „Nu sunt ok!” Prin ce trece fiul adoptiv al Luminiței Anghel

David Pușcaș, fiul adoptiv al cântăreței Luminița Anghel, revine în atenția publicului cu o mărturisire emoționantă făcută pe TikTok. Într-un videoclip postat recent, tânărul vorbește deschis despre dificultățile personale cu care se confruntă, despre singurătate, instabilitate emoțională și lupta continuă pentru găsirea unui loc de muncă.

O perioadă marcată de instabilitate și introspecție

David recunoaște că traversează o perioadă complicată, în care programul său de somn este complet dat peste cap, iar gândurile legate de viitorul profesional îl macină constant. Se trezește seara și adoarme dimineața, într-un ritm care îi afectează starea generală. Cu toate acestea, încearcă să-și regleze rutina și să-și recapete echilibrul, pas cu pas.

“Bună ziua! Sunt David Pușcaș și astea sunt confesiunile de viață ale unui orfan. Vreau să vă zic că am lipsit un pic, pentru că nu sunt ok… (…) Vreau să vă dau un update din viața mea, vreau să vă zic că am lipsit pentru că… sunt neom de 2 săptămâni. Mă trezesc la 20:00 seara și mă culc la 05:00-06:00 dimineața, din cauza căldurii, nu mă simt bine. Astăzi am învins, m-am culcat la 05:00 dimineața și m-am trezit la 09:00 dimineața, probabil corpul a zis că e destul” – a spus David Pușcaș în clipul video postat pe TikTok.

David Pușcaș încă își caută un loc de muncă

Mai mult decât atât, tânărul se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă. În lipsa unui job stabil, David apelează la sprijinul celor care îl urmăresc în mediul online, exprimându-și dorința sinceră de a fi ajutat.

David mai mărturisește că petrece mult timp izolat, în casă, simțindu-se pierdut și deconectat de la tot ce îl înconjoară.

“(…) Dumnezeu nu mă lasă niciodată (…), nu mă las, nu renunț. O să îmi caut job, în continuare îmi caut job, îmi doresc un job stabil, pentru mine, să fiu ajutat, recunosc că am nevoie de ajutor. Mă simt singur, am stat doar în casă… singurătate pură… pierdut, așa mă simt! Efectiv atât de pierdut! Vă iubesc! Sunt David, sunt aici, sunt puternic, nu mă las!” – a mai spus Pușcaș.

David Pușcaș e în conflict cu Luminița Anghel

Conflictul dintre David Pușcaș și Luminița Anghel a devenit public și tensionat în ultimii ani, marcând o relație adoptivă deteriorată. David, fiul adoptiv al artistei, a acuzat-o în repetate rânduri că nu l-a iubit cu adevărat și că l-a adoptat doar pentru imagine. El a lansat mesaje dure în presă și pe rețelele sociale, susținând că a fost neglijat și că nu a primit sprijinul de care avea nevoie.

Luminița Anghel a răspuns acestor acuzații în mai multe interviuri, inclusiv în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a povestit despre dificultățile din relația lor, începând din copilăria lui David. Artista a afirmat că a fost nevoită să ia măsuri pentru siguranța familiei, susținând că fiul adoptiv avea un comportament deviant care o îngrijora.

David, la rândul său, a respins acuzațiile și a susținut că mama sa îl folosește pe fiul ei biologic, Filip, pentru a-l discredita public. Disputa a fost amplificată de intervenții din partea altor persoane publice, precum Adriana Bahmuțeanu, care l-a acuzat pe David că joacă teatru și refuză să-și asume responsabilitatea pentru propriile probleme.

Foto – capturi video / Facebook

