Cătălin Cazacu, mesaj neașteptat după zvonurile despărțirii de iubita sa, Roxana. „Și eu și ea suntem niște oameni independenți!” Ce spune despre relația lor

Cătălin Cazacu a decis să lămurească speculațiile apărute în ultima perioadă privind o presupusă separare de iubita sa, Roxana. După ce în spațiul public au circulat informații despre o posibilă ruptură, motociclistul a vorbit deschis despre situația reală și despre modul în care cei doi își trăiesc relația.

Relația dintre Cătălin Cazacu și Roxana, departe de zvonurile apărute

Cazacu a reacționat ferm la informațiile privind o despărțire, subliniind că relația lor este una solidă și construită pe încredere reciprocă. Prezentatorul TV a explicat că nimic din exterior nu îi poate afecta, iar comunicarea dintre ei este esențială.

„Nu știu despre ce presă să vorbești, dar sper că după atâția ani de viață, femeia care stă în dreapta mea are atâta încredere în mine, la fel cum am și eu în ea, și nu cred că ne poate mișca nimic. Dacă avem ceva să ne spunem, ne spunem”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Spynews.ro.

Sărbători petrecute împreună și vacanță în Zanzibar

Motociclistul a infirmat și zvonurile potrivit cărora ar fi petrecut sărbătorile separat. Din contră, cei doi au fost împreună, iar acum se bucură de o vacanță exotică în Zanzibar. Cazacu a explicat că atât el, cât și Roxana sunt persoane independente, motiv pentru care speculațiile din presă nu le influențează viața.

„În rest, dacă și eu și ea suntem niște oameni independenți care ne facem treburile, nici nu știu cum să le spun, nu cred că poate vreo secundă să ne influențeze viața. Așa că nu cred că s-a pus vreo secundă problema să facem sărbătorile separat, le-am făcut împreună, suntem în Zanzibar împreună, ne este bine. Dacă asta a fost intenția presei vreo secundă, nu știu ce să spun, că nu a ajuns la noi.

Noi avem cu toții toate alte probleme”, a mai spus prezentatorul TV.

Planuri de viitor și gânduri despre pasul cel mare

În urmă cu câteva luni, Cazacu a vorbit și despre posibilitatea de a face pasul cel mare alături de Roxana. Ajuns la vârsta de 41 de ani, acesta a recunoscut că se gândește serios la viitorul lor împreună, păstrând însă tonul glumeț care îl caracterizează.

„Ar fi și cazul. Am fost la atâtea nunți… trebuie să-mi dea și mie bani înapoi cineva. Nu? Despre asta este vorba. Încă păstrez carnețelul, încă mai am de scris. Partea bună este că acum și prezint nunți, nu mai merg ca invitat. Și, la cele la care merg ca invitat, îmi scot pârleala prezentându-le, așa că sunt pe plus. Voi anunța cu proxima ocazie ce hotărâri îmi iau în viață”, a mai Cătălin Cazacu.

Foto – Facebook

