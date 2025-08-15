Ramona Olaru nu vrea iubiți săraci: „Nu am chef să îi întrețin”

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate prezențe din televiziune. Mereu sinceră și cu zâmbetul pe buze, prezentatoarea de la Neața nu a avut parte de experiențe prea reușite cu bărbații din viața ei. Deși este singură, nu este dispusă să facă compromisuri pentru a schimba acest lucru, semn că se simte foarte bine cu ea însăși, iar un bărbat ar trebui să se ridice la nivelul traiului său, nicidecum să fie un impediment în viața ei.

Ramona Olaru vrea un partener căruia să nu trebuiască să îi dea bani

Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească deschis despre viața ei amoroasă și a afirmat în repetate rânduri că, deși situația materială a unui bărbat nu este importantă, nu dorește ca aceasta să fie un impediment în relația lor.

Faptul că este o femeie liberă, independentă și cu posibilități materiale îi oferă Ramonei oportunitatea de a face orice își dorește și oricând. Vedeta spune că dacă ar fi să aibă o relație, ar vrea să fie cu un om care să își permită același stil de viață.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva.”, declară Ramona Olaru.

Ce spune asistenta Tv despre căsătorie

Ramona Olaru a vorbit și despre căsătorie, însă spune că este departe de ea acest gând. Deși lasă ușa deschisă, tânăra spune că nu va lăsa pe oricine să intre.

”Ani lumină distanță. Unde mă grăbești? De ce mă pui în poziția aia? Eu sunt foarte bine așa, mă simt extraordinar de bine, demențial! Nu mă mai grăbesc în acea direcție, dar dacă îmi fac o relație potrivită nevoilor mele și un bărbat care să fie cum îmi doresc eu, ușa e deschisă. Dar, să mă mai blochez în ceva ce nu mă face fericită sau să stau doar ca să fiu într-o relație, nu!”, a spus Ramona Olaru.

Ramona Olaru are 35 de ani și a fost căsătorită în trecut. Ea și-a păstrat numele de familie de la fostul soț, cu care a stat 3 ani.

Vedeta a devenit cunoscută odată cu apariția la Neața cu Răzvan și Dani, unde a început ca asistentă, iar acum este co-prezentator. În trecut, Ramona Olaru a avut relații cu Cuza de la Noaptea Târziu, dar și cu Cătălin Cazacu, fost concurent Exatlon, cu care a fost și logodită.

Momentan, vedeta este singură și se concentrează pe muncă, vacanțe și viața personală.

