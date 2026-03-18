Dan Bursuc, de urgență la spital cu hemoragie. A suferit complicații după o procedură medicală

Dan Bursuc, în vârstă de 55 de ani, a ajuns de urgență la spital din cauza unei hemoragii apărute în toiul nopții, informează Cancan. Problemele sale de sănătate, precum diabetul și tensiunea arterială, au amplificat panica familiei.

Clipe de panică pentru Dan Bursuc. Cântărețul în vârstă de 55 de ani a ajuns de urgență la spital în noaptea de 16 spre 17 martie, după ce a suferit o hemoragie la nivelul urechilor, informează Cancan. Potrivit sursei citate, familia sa a fost extrem de îngrijorată, mai ales că Dan Bursuc se confruntă de ani buni cu probleme de sănătate.

A suferit complicații după o procedură medicală

Incidentul a avut loc în jurul orei 3 dimineața. Dan Bursuc s-a trezit brusc și a constatat că perna și cearșaful erau pline de sânge. În încercarea de a se ridica din pat, artistul s-a dezechilibrat și a căzut, ceea ce a amplificat îngrijorarea celor din casă. Familia a apelat imediat numărul de urgență 112, iar o ambulanță l-a transportat pe manelist la spitalul cel mai apropiat.

Surse apropiate artistului au declarat pentru Cancan că hemoragia a fost cauzată de o procedură medicală efectuată cu o zi înainte. Este vorba despre o curățare a timpanelor, care a dus la complicații neașteptate. Din fericire, medicii au intervenit prompt, reușind să oprească sângerarea, iar artistul a fost stabilizat.

Dan Bursuc suferă de hipertensiune arterială și diabet

Dan Bursuc suferă de hipertensiune arterială și diabet, afecțiuni care îi complică frecvent viața. În trecut, a avut episoade de sângerări nazale cauzate de tensiunea arterială ridicată. „Bine că ambulanța a sosit la timp și totul s-a încheiat”, au declarat apropiații artistului.

În prezent, Dan Bursuc se află în afara oricărui pericol și este monitorizat de medici pentru a preveni eventuale complicații. Familia sa, care a trecut prin momente de groază, poate răsufla ușurată. „Dan Bursuc este bine acum. A trecut prin momente grele când s-a văzut plin de sânge, mai ales că are probleme cu tensiunea”, au mai spus sursele pentru Cancan.

