Ozana Barabancea, schimbare radicală de look. „Sunt într-o perioadă de tranziție!” Artista s-a făcut blondă

Ozana Barabancea trece printr-o perioadă de transformări majore, atât fizice, cât și stilistice. După ce a slăbit considerabil, artista a simțit nevoia să își reîmprospăteze imaginea și să revină la o nuanță de păr care i-a definit cariera în urmă cu două decenii. Mezzosoprana a renunțat la brunet și a ales un blond închis, pe care îl consideră doar primul pas către look-ul ei emblematic din tinerețe.

O schimbare inspirată de look

Artista mărturisește că noul look este strâns legat de procesul de slăbire și de redescoperirea propriei identități. „Sunt într-o perioadă de tranziție. Sunt un blond mai închis, dar în șase-opt luni vizez un blond mai deschis și vreau să am părul mai lung. Simt că trebuie să fiu așa, mai ales de când am slăbit cu Metabolika și am 65 de kilograme”, a explicat Ozana, într-un interviu pentru viva.ro.

Pentru ea, revenirea la blond nu este doar o alegere estetică, ci și una emoțională. „Noul meu look țintește blondul meu din tinerețe, când arătam foarte bine și îmi stătea superb așa”, spune artista.

„Îmi place să mă autosurprind!”

Ozana recunoaște că schimbarea a fost una îndrăzneață, iar reacțiile nu au întârziat să apară. „Sunt o persoană a contrastelor. Nu neapărat imprevizibilă, dar mie îmi place să mă autosurprind. Mi-am asumat această trecere care, pentru unii, este prea brutală”, a mărturisit vedeta.

Deși unii au fost reticenți, majoritatea au apreciat noua imagine. „Unii nu au acceptat-o, dar alții au spus: WOW. Mai mulți au fost pro”, spune artista, care recunoaște că nici ea nu s-a obișnuit complet cu reflexia din oglindă: „Dimineața când mă trezesc și mă uit în oglindă zic: Gata, stai că m-am blonzit.”

Schimbarea părului a adus și o schimbare în garderobă. „Îmi schimb acum toată coloristica hainelor. Deja am început să îmi cumpăr haine de culoarea muștarului, roz, bleu. Culori deschise.”

Reacția copiilor după schimbarea de look

Dacă publicul a avut opinii împărțite, copiii Ozanei au fost încântați de noul look. „Ei au fost foarte încântați. Mi-au spus: Ce frumoasă ești! Ce bine îți stă!”, povestește artista.

Ozana nu se ferește să răspundă criticilor, mai ales celor care o atacă pe rețelele sociale. „Nu își permite nimeni să îmi spună în față că nu-mi stă bine, iar eu mă cert cu aceștia pe rețelele sociale. Ei mă jignesc, eu îi pun la punct.”

Schimbarea de look vine într-un moment în care mezzosoprana se pregătește intens pentru spectacole caritabile programate la finalul lunii martie și în luna mai, inclusiv un eveniment important la Sala Radio. Artista spune că noua imagine o ajută să se simtă mai încrezătoare și mai aproape de versiunea ei artistică de altădată.

