Ce surprize și provocări le aduce echinocțiul de primăvară zodiilor. Soarele intră în semnul Berbecului din 20 martie

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Primăvara nu aduce doar lumină și renaștere în natură, ci și o schimbare puternică în dinamica astrologică. Echinocțiul de primavera (20 martie 2026, la ora 17:46) marchează momentul în care energia zodiacului se resetează, iar fiecare semn primește un impuls diferit, menit să îl scoată din stagnare și să îl împingă spre evoluție. În 2026, această trecere este amplificată de o concentrație rară de planete în Berbec, semnul care deschide anul astrologic și care imprimă curaj, inițiativă și dorință de acțiune.

Cu Mercur revenind la mers direct și cu o Lună Nouă în Pești care pregătește terenul pentru noi începuturi, echinocțiul devine o poartă energetică ce poate transforma intențiile în realitate. Fiecare zodie va simți această vibrație în felul ei, unele fiind împinse spre schimbări radicale, altele spre vindecare, introspecție sau asumare.

Indiferent unde te afli în viața ta, influența echinocțiului îți poate recalibra direcția. Iar dacă știi cum să navighezi această energie intensă, primăvara poate deveni momentul tău de relansare.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Pentru Berbeci, echinocțiul aduce o explozie de energie care îi împinge să se pună pe primul loc. Ei simt nevoia să petreacă timp singuri, să se reconecteze cu propriile dorințe și să facă lucruri care le aduc bucurie. Deși energia lor este debordantă și greu de canalizat, activitățile care îi motivează și exercițiile de împământare îi ajută să își găsească direcția. Nu este momentul pentru discuții tensionate, ci pentru claritate și inițiativă.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii, obișnuiți cu ritmul lor lent, pot simți presiunea energiei dinamice a Berbecului. Totuși, această perioadă îi încurajează să își stabilească limite sănătoase și să se concentreze pe propria stare emoțională. Ei sunt atrași spre introspecție, terapie, relaxare și vindecare. Prietenii și noile conexiuni le pot oferi sprijin neașteptat, iar invitațiile primite în această primăvară pot deschide uși importante.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Pentru Gemeni, echinocțiul amplifică dorința de socializare. Ei devin centrul atenției, iar agenda lor se umple rapid. Totuși, succesul vine dacă își canalizează energia spre carieră și parteneriate profesionale, unde pot apărea oportunități financiare semnificative. Provocarea lor este să găsească echilibrul între viața socială intensă și responsabilitățile zilnice, fără să se epuizeze.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Racii simt o schimbare puternică în zona profesională, unde devin mai competitivi și mai determinați decât de obicei. Deși această atitudine nu le este caracteristică, ea îi ajută să avanseze. În același timp, dorul de relaxare și escapadă îi împinge spre o vacanță bine-meritată. Fiind printre cele mai norocoase semne în această perioadă, ei sunt încurajați să își urmeze impulsurile și să se concentreze pe prezent

Leu (23 iulie – 22 august)

Leii sunt invitați să coboare în profunzimea propriei identități. Echinocțiul îi îndeamnă să renunțe la interacțiunile superficiale și să se reconecteze cu sinele autentic, prin călătorii sau practici spirituale. Ei sunt încurajați să își pună întrebări esențiale despre rolul pe care îl joacă în propria viață și despre schimbările necesare pentru a deveni cea mai bună versiune a lor.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Pentru Fecioare, echinocțiul aduce revelații legate de relațiile lor emoționale. Ele descoperă că unele legături sunt menținute doar prin efortul lor unilateral. Deși adevărul poate fi dureros, această perioadă le ajută să înțeleagă unde trebuie să traseze limite și ce conexiuni trebuie, poate, să lase în urmă. Accentul cade pe autenticitate și profunzime spirituală.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Balanțele, mereu preocupate de armonie, sunt împinse acum să își revendice propriile nevoi. Energia Berbecului le ajută să spună „nu” fără vinovăție și să renunțe la responsabilități care nu le aparțin. Ele se orientează spre sănătate, mișcare și activități care le aduc liniște, în special în preajma apei, unde își pot reîncărca bateriile.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Scorpionii pot simți o creștere a anxietății, având impresia că nu fac suficient. Totuși, această tensiune este trecătoare. Exercițiile fizice îi ajută să își elibereze stresul, iar noile conexiuni — fie prietenii, fie romantice — le oferă sprijin emoțional. O persoană nou apărută în viața lor poate deveni un refugiu binevenit în această perioadă agitată.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Săgetătorii, mereu în mișcare, sunt surprinși să descopere că în acest sezon casa devine locul lor de refugiu. Deși primesc multe invitații, oboseala își spune cuvântul, iar ei simt nevoia de liniște. Luna Nouă le poate inspira schimbări în locuință, iar proiectele mici, domestice, le aduc satisfacție și echilibru.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Capricornii se confruntă cu agitație în plan familial, ceea ce le distrage atenția de la muncă. Ei sunt nevoiți să gestioneze vizite, discuții sau situații tensionate. Sprijinul partenerului poate fi esențial acum. În plus, energia astrală le poate aduce semne sau mesaje emoționale legate de persoane dragi care nu mai sunt printre noi.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Pentru Vărsători, filtrul deja subțire dispare aproape complet, iar ei riscă să spună lucruri prea direct sau prea impulsiv. Este important să fie atenți la modul în care comunică. Partea bună este că echinocțiul le poate aduce oportunități financiare neașteptate, pe care ar trebui să le accepte fără ezitare.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Peștii devin brusc motivați să își pună ordine în finanțe, inclusiv în chestiuni pe care le amânau de obicei. Energia echinocțiului îi ajută să fie mai organizați și mai determinați. Marte le oferă încredere și putere de acțiune, iar influența astrală aduce și șanse romantice. După ce își rezolvă obligațiile, o ieșire romantică devine recompensa perfectă.

Urmărește-ne pe Google News