Mercur rămâne retrograd în Pești până pe 20 martie 2026. Cum sunt afectate zodiile

Retrogradarea lui Mercur, începută pe 26 februarie și care va lua sfârșit pe 20 martie 2026, se anunță a fi una dintre cele mai intense ale anului, cu efecte vizibile în comunicare, călătorii, tehnologie și luarea deciziilor. În astrologie, Mercur guvernează modul în care vorbim, negociem, semnăm contracte, călătorim și procesăm informațiile. De aceea, atunci când planeta pare să se miște înapoi pe cer, apar întârzieri, confuzii, neînțelegeri și situații care necesită mai multă atenție decât de obicei.

Pe parcursul acestei retrogradări, energia devine instabilă, iar ritmul vieții pare să încetinească. Astrologii recomandă prudență în deciziile majore, verificarea atentă a documentelor și flexibilitate în planuri. Fiecare zodie va resimți diferit influența acestui tranzit, însă unele semne vor fi mai afectate decât altele. Iată cum se manifestă retrogradarea lui Mercur pentru fiecare semn zodiacal.

Berbec

Tensiuni în comunicarea profesională

Pentru Berbeci, retrogradarea lui Mercur aduce provocări în zona profesională. Comunicarea la locul de muncă devine mai dificilă, iar mesajele pot fi interpretate greșit. E-mailurile, instrucțiunile sau discuțiile cu superiorii pot necesita clarificări suplimentare. Berbecii pot simți că trebuie să explice de două ori ceea ce altădată era înțeles imediat. Este o perioadă în care impulsivitatea trebuie ținută sub control, deoarece reacțiile rapide pot amplifica tensiunile. Răbdarea și verificarea atentă a informațiilor devin esențiale.

Taur

Întârzieri în călătorii și schimbări de planuri

Taurii pot experimenta întârzieri, anulări sau modificări neașteptate în planurile de călătorie. Mercur retrograd afectează direct programările, rezervările și organizarea deplasărilor. Chiar și drumurile scurte pot întâmpina obstacole. Este recomandat ca nativii să își păstreze flexibilitatea și să confirme de două ori orice rezervare. Planurile rigide pot crea frustrare, iar adaptabilitatea devine cheia unei perioade mai liniștite.

Gemeni

Discuții financiare complicate

Fiind guvernați de Mercur, Gemenii resimt retrogradarea mai intens decât alte zodii. În această perioadă, discuțiile despre bani, negocierile financiare sau împărțirea resurselor pot deveni tensionate sau neclare. Documentele financiare pot necesita revizuire, iar deciziile majore legate de investiții ar trebui amânate. Gemenii sunt sfătuiți să nu se grăbească și să analizeze cu atenție orice propunere, deoarece pot apărea detalii ascunse sau confuzii.

Rac

Neînțelegeri în relații

Pentru Raci, retrogradarea lui Mercur activează zona relațiilor personale. Comunicarea emoțională devine mai dificilă, iar discuțiile despre viitor, angajamente sau planuri comune pot părea neclare. Sensibilitatea crescută poate duce la interpretări greșite sau la reacții exagerate. Răbdarea și dialogul sincer sunt esențiale. În loc să presupună intențiile celorlalți, Racii sunt încurajați să pună întrebări directe și să clarifice orice nelămurire.

Leu

Perturbări în rutina de lucru

Leii pot simți retrogradarea în zona sarcinilor zilnice și a organizării profesionale. Proiectele pot întârzia, iar programările pot fi modificate în ultimul moment. Unele activități pot necesita revizuiri sau refaceri, ceea ce poate crea frustrare. În loc să forțeze lucrurile, Leii ar trebui să folosească această perioadă pentru a îmbunătăți sistemele de lucru și pentru a reorganiza ceea ce nu funcționează optim.

Fecioară

Provocări creative și blocaje în comunicare

Fecioarele, la fel ca Gemenii, sunt puternic influențate de retrogradarea lui Mercur. Proiectele creative pot întâmpina blocaje, iar ideile care păreau clare pot necesita restructurare. Comunicarea devine mai dificilă, iar perfecționismul specific Fecioarelor poate amplifica stresul. Totuși, această perioadă este excelentă pentru revizuire, editare și rafinare. Lansările sau prezentările importante ar trebui amânate până după 20 martie.

Balanță

Discuții tensionate în familie

Pentru Balanțe, retrogradarea activează zona casei și a familiei. Deciziile legate de locuință, mutări sau investiții imobiliare pot deveni confuze sau pot necesita mai mult timp. Discuțiile cu membrii familiei pot fi încărcate emoțional și pot necesita răbdare suplimentară. Este recomandat ca Balanțele să evite deciziile finale până după retrogradare și să clarifice fiecare detaliu înainte de a semna documente.

Scorpion

Confuzie informațională și detalii lipsă

Scorpionii pot întâmpina dificultăți în comunicare, mai ales în situațiile care necesită informații precise. Detaliile pot lipsi, mesajele pot fi incomplete, iar răspunsurile pot întârzia. Această perioadă îi obligă pe Scorpioni să verifice totul de două ori și să nu tragă concluzii pripite. Reacțiile impulsive pot crea conflicte inutile, iar răbdarea devine esențială.

Săgetător

Cheltuieli neașteptate și decizii financiare riscante

Pentru Săgetători, retrogradarea lui Mercur afectează zona financiară. Pot apărea cheltuieli neprevăzute, facturi uitate sau situații care necesită ajustări bugetare. Este recomandat ca nativii să evite achizițiile mari și să analizeze cu atenție orice investiție. Perioada nu este favorabilă pentru riscuri financiare, iar prudența este esențială.

Capricorn

Reevaluarea obiectivelor personale

Capricornii pot simți nevoia de a-și reevalua direcția personală, obiectivele profesionale sau rolurile de conducere. Planurile pot încetini, iar unele proiecte pot necesita reorganizare. Deși poate părea frustrant, această perioadă este ideală pentru analiză și strategie. Capricornii sunt încurajați să reflecteze asupra drumului lor și să își ajusteze planurile înainte de a avansa.

Vărsător

Adevăruri ascunse ies la suprafață

Pentru Vărsători, retrogradarea lui Mercur scoate la lumină informații ascunse sau detalii trecute cu vederea. Secrete, discuții vechi sau situații neclarificate pot reveni în atenție. Este important ca nativii să proceseze noile informații cu calm și să nu ia decizii pripite. Intuiția devine un aliat important în această perioadă.

Pești

Neînțelegeri în cercul social

Peștii pot observa confuzii în grupurile de prieteni, în colaborări sau în rețelele profesionale. Planurile de grup se pot schimba brusc, iar comunicarea poate deveni neclară. Este recomandat ca Peștii să confirme detaliile înainte de întâlniri și să evite asumările. Flexibilitatea și empatia îi vor ajuta să depășească această perioadă.

