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Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au separat după mai bine de șase ani de căsătorie, a confirmat o sursă pentru People.

Julia Garner și Mark Foster s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie

Julia Garner, în vârstă de 32 de ani, și Mark Foster, în vârstă de 42 de ani, au ales să meargă pe drumuri separate după mai bine de șase ani de căsnicie, relatează People.

Cei doi s-au cunoscut în 2013, la Festivalul de Film de la Sundance, însă au devenit un cuplu mai târziu, după ce au început să vorbească pe Instagram.

Cererea în căsătorie și nunta s-au întâmplat în același an, 2019. Logodna a avut loc într-o vacanță, iar Mark a ales un mod inedit de a face acest pas, recitându-i actriței o poezie pe care a scris-o pentru ea. „Mi-a citit o poezie pe care o scrisese pentru mine, iar când a terminat, a îngenuncheat și m-a cerut în căsătorie”, a declarat Garner în trecut.

Mai târziu în acel an, cei doi și-au oficializat relația în New York. Garner a declarat că au ales Primăria în locul unei nunți mai fastuoase, spunând că decizia a fost inspirată de părinții ei, care se căsătoriseră acolo cu patru decenii mai devreme.

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Cum a arătat nunta lor

Evenimentul a inclus și un moment special din partea lui Mark, solistul formației Foster the People, care a compus și interpretat o piesă originală intitulată „Lovers in a Stream” pentru dansul mirilor. „A fost o surpriză”, a declarat Garner. „Mark a compus-o, a produs-o și a cântat-o. A fost ceva foarte ireal și cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. M-am simțit de parcă pluteam în aer — a fost cel mai magic moment pe care l-am trăit vreodată.”

În 2021, Foster a marcat doi ani de la nuntă publicând pe Instagram o fotografie de la eveniment, alături de un poem care începea astfel: „Acum doi ani inimile noastre au devenit una.” Între timp, artistul a șters toate postările de pe contul său de Instagram anterioare anului 2024.

În anul următor, Garner a comemorat a treia lor aniversare cu un omagiu pe Instagram, însoțit de o fotografie din ziua nunții lor, deși acea postare a fost ștearsă între timp.

Foster a fost, de asemenea, alături de Garner în timpul mai multor momente importante din cariera acesteia. După ce a câștigat primul său premiu Emmy, pentru „Ozark”, în 2019, Garner i-a mulțumit lui Foster în discursul ei de acceptare, numindu-l „dragostea vieții sale”. Când a câștigat un Glob de Aur, în 2023, tot pentru „Ozark”, actrița i-a mulțumit din nou soțului ei de pe scenă. „Vreau să le mulțumesc echipei mele, care mi-a fost alături de ani de zile, și soțului meu, Mark. Te iubesc”, a spus ea.

Foto: Profimediaimages.ro

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