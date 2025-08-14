Andreea Bostănică a publicat imagini noi din casa de la București: „Un an de muncă”. Vila din Pipera are candelabre în dressing și baie

Andreea Bostănică a publicat imagini noi din casa ei de la București. La doar 20 de ani, tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” și-a cumpărat „casa visurilor”, în care abia așteaptă să se mute, după aproape un an în care s-a ocupat de amenajarea ei.

Imagini noi din casa pe care Andreea Bostănică și-a cumpărat-o la București

Andreea Bostănică (20 de ani) anunța în luna februarie, cu ocazia aniversării sale de 20 de ani, că și-a cumpărat „casa visurilor” la București. „La mulți ani mie! Sunt atât de fericit că mi-am cumpărat casa visurilor la 20 de ani! Cea mai frumoasă zi de naștere!”, scria tânăra atunci.

Recent, TikTokerița a publicat fotografii noi din vila ei din Pipera. În imagini se pot observa curtea interioară, scările cu iluminare led, o baie, un dressing spațios și o canapea de culoare vișinie. Dressingul Andreei Bostănică este amenajat cu un candelabru în centrul încăperii, dulapuri cu oglinzi pe uși și o insulă de culoare albă.

Vila este amenajată preponderent în culori deschise, iar la parter se regăsește, printre altele, o scară spiralată cu leduri pe fiecare treaptă și balustradă din lemn. Ceva mai multe detalii se remarcă într-una dintre băile imobilului, care se află gresie și faianță cu aspect de marmură și accesorii aurii. Baia este la rândul ei iluminată cu un candelabru.

În vara anului 2023, după ce a susținut examenul de Bacalaureat, Andreea Bostănică a dezvăluit că are „trei apartamente în Chișinău, un penthouse lângă el” și „primul apartament în cea mai bună zonă din București”. Dezvăluirile au venit ca răspuns la speculațiile cum că ar fi picat Bac-ul. Tot atunci, TikTok-erița a confirmat că la proba de Limba și literatură română a luat nota 7.

Citește și: Andreea Bostănică, primele dezvăluiri despre iubit: „Nu e din România, nici din țările arabe”. De cât timp sunt împreună și ce diferență de vârstă este între ei

Citește și: Andreea Bostănică a spus adevărul despre cadourile scumpe. De la cine primește tânăra supranumită „Regina TikTok-ului” îmbrăcăminte și accesorii de lux: „Sunt foarte recunoscătoare”

Cine este Andreea Bostănică

Andreea Bostănică și-a început cariera online în anul 2017, la doar 13 ani, pe YouTube, unde are acum o comunitate de peste 874.000 de abonați. Comunitatea ei online de pe TikTok a crescut considerabil în perioada pandemiei.

Andreea Bostănică s-a lansat în muzică în august 2021, cu piesa „Diamantele”. Cel mai recent, TikTok-erița a lansat piesa „labubu”, inspirată de jucăria-fenomen care i-a înnebunit pe copii și adulți deopotrivă

Andreea Bostănică susține că de la 13 se întreține singură.

„Eu am fost în club numai cu mama mea. Nu cheltui banii pe petreceri, ci investesc în viitorul meu. De la 13 ani nu mi-a mai dat nimeni niciun ajutor. Singurul ajutor a fost de la mama mea”, a încheiat Andreea Bostănică.

Foto: Instagram/@andreeabostanica

Urmărește-ne pe Google News